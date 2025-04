САЩ публикуваха 10 000 страници с документи, свързани с убийството на Кенеди

О коло 10 000 страници с документи, свързани с убийството на сенатор Робърт Ф. Кенеди през 1968 г., бяха публикувани днес като част от разсекретяването на националните архиви, наредено от президента Доналд Тръмп, предаде АП.

Националното управление за архиви и документация на САЩ качи на уебсайта си около 229 файла, съдържащи въпросните документи. Много от материалите, свързани с убийството на сенатора, са били публикувани и преди, но други не бяха дигитализирани и с десетилетия са стояли в хранилища на федералното правителство.

