Тръмп разсекрети 80 000 страници за убийството на Джон Кенеди, вижте ги

А дминистрацията на Доналд Тръмп публикува във вторник последните документи, свързани с убийството на бившия президент Джон Ф. Кенеди.

Президентът Тръмп отдавна беше обещал да разсекрети останалите файлове на JFK, включващи хиляди правителствени документи, свързани с убийството на Кенеди в Далас, Тексас, на 22 ноември 1963 г.

Прочетете всички документи – които общо 1123 отделни записа – тук.

Досиетата съдържат разследващи доклади, бележки, съобщения и други документи, свързани с правителственото разследване на смъртта на президента.

„Ще ги освободя незабавно“, заяви Тръмп през януари, след като подписа изпълнителна заповед, нареждаща на правителството да публикува останалата част от документите. „Ще видим информацията. Разглеждаме я точно сега.“

Тръмп разсекретява 80 000 страници за убийството на Джон Кенеди

В съответствие със заповедта на Тръмп, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) публикува останалите файлове на уебсайта на Националната администрация за архиви и документация (NARA) във вторник вечерта. Още по време на първия си президентски мандат Тръмп разреши разсекретяването на десетки хиляди документи, свързани с убийството на Кенеди. Въпреки това, той запази някои файлове в класифициран статус, след като Централното разузнавателно управление (ЦРУ), Федералното бюро за разследване (ФБР) и други правителствени агенции предупредиха, че тяхното разкриване може да представлява риск за националната сигурност.

Хиляди документи, свързани с убийството на Кенеди, бяха публикувани и по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Прессекретарят на Байдън, Карин Жан-Пиер, заяви през юли 2023 г., че 99 процента от записите, свързани с убийството на Кенеди, вече са достъпни за обществено ползване чрез NARA. Между 2021 г. и юли 2023 г. Байдън разсекрети повече от 16 000 документа, свързани със случая.

Убийството на Кенеди и официалното заключение на правителството, че Лий Харви Осуалд ​​е действал сам, са в основата на множество теории на конспирацията. В отговор на обществения натиск за повече прозрачност по случая, Конгресът прие Закона за досиетата на JFK през 1992 г., който задължава всички записи, свързани с убийството, да бъдат публикувани до 26 октомври 2017 г., с изключение на онези, чието разсекретяване би застрашило националната сигурност. Тръмп започна процеса на разсекретяване на документите след октомври 2017 г., позовавайки се на опасения, свързани с компрометиране на разузнавателни източници и методи.

В изпълнителната си заповед от януари президентът Тръмп заяви: „Сега реших, че продължаващото редактиране и укриване на информация от записи, отнасящи се до убийството на президента Джон Ф. Кенеди, не е в съответствие с обществения интерес и публикуването на тези записи е отдавна закъсняло.“

