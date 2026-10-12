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Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 10:10
Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик
Кимбърли Гилфойл   
Източник: GettyImages

П резидентът Доналд Тръмп обмисля дали да освободи Кимбърли Гилфойл от поста ѝ като посланик на САЩ в Гърция след поредица от доклади за нарушения, съобщи в неделя запознат със случая източник.

Тръмп следи съобщенията, в които се твърди, че Гилфойл, която беше сгодена за най-големия му син Доналд Тръмп-младши в продължение на четири години, е приемала скъпи подаръци като посланик и е искала пари срещу осигуряване на достъп до ключови фигури от администрацията, преди да бъде назначена на настоящия си пост, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Тези съобщения са раздразнили висши служители в администрацията, особено след като се появиха точно по времето, когато държавният секретар Марко Рубио посети Атина за знакова реч относно западната демокрация, изнесена от Акропола.

Очаква се Тръмп да вземе решение скоро дали да уволни Гилфойл, каза източникът. Президентът не защити Гилфойл, когато беше запитан от CNN относно обвиненията в петък. „Току-що чух за това. Жалко. Искам да кажа, че не знам. Току-що чух малко по въпроса. Не знам много, но тя винаги е била много мила“, каза Тръмп.

От CNN уточняват, че са се свързали с Белия дом за коментар.

Ерик Дитерс, бивш спонсор на Тръмп, заяви, че Гилфойл го е помолила в текстово съобщение да ѝ преведе 100 000 долара по банкова сметка, за да погаси карта American Express, броени дни преди утвърждаването ѝ от Сената. В крайна сметка Дитерс не е превел парите на Гилфойл, заявявайки, че по това време не е разполагал с ликвидни средства.

Адвокат на посланика заяви пред Wall Street Journal, който първи съобщи за съобщенията, че Гилфойл оспорва автентичността на чатовете. Миналата седмица Гилфойл е отрекла пред служители на администрацията да е изпращала тези съобщения, добави запознатият източник.

Гилфойл остава близка със семейство Тръмп. След раздялата си с Доналд Тръмп-младши тя получи апетитния пост в Гърция.

Съюзници на президента и неговия син заявиха, че смятат епизода за конфузен, след като не е ясно дали ще има последствия за Гилфойл. Тръмп неколкократно е давал да се разбере, че не е доволен, когато близки до него печелят от връзките си с него.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс в петък се въздържа от присъда дали трябва да има последствия за Гилфойл, заявявайки, че отказва да „съди хората в съда на общественото мнение“.

Въпреки това вицепрезидентът заяви, че като цяло се чувства неудобно от схеми за достъп срещу заплащане. „Разбира се, че не ми харесва някой да продава достъп до друг правителствен служител, особено на високо ниво. Нека видим каква е истината. И очевидно, ако се е случило нещо лошо, тогава хората трябва да понесат последствия за това“, каза той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Кимбърли Гилфойл Доналд Тръмп Посланик на САЩ в Гърция Скандал Обвинения в корупция Продажба на достъп Уволнение Семейство Тръмп Американска политика Белият дом
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