Тръмп избра Кимбърли Гилфойл за посланик в Гърция

К имбърли Гилфойл, бивша водеща на Court TV и Fox News, известна с твърдата си подкрепа за Доналд Тръмп, беше номинирана от него за следващия посланик на САЩ в Гърция.

Тръмп обяви решението във вторник чрез социалните медии, наричайки Гилфойл „близък приятел и съюзник“, който е „идеален избор за укрепване на двустранните отношения с Гърция“.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024

Годежът между Доналд Тръмп-младши, най-големия син на бившия президент, и Гилфойл, наскоро стана обект на спекулации за края на връзката им. Според медийни публикации, Доналд Тръмп-младши вероятно има нова романтична връзка с Бетина Андерсън. Източник, близък до семейството, сподели: „Кимбърли и Дон вече не са заедно, поне не романтично. Официално все още не са обявили раздялата си, но се очаква това да стане след края на инаугурацията.“

Преди телевизионната си кариера, 55-годишната Гилфойл е работила като прокурор в Сан Франциско и е била омъжена за тогавашния кмет на града Гавин Нюсъм, който сега е губернатор на Калифорния и открит критик на Доналд Тръмп.

One and the same, Kimberly Guilfoyle. However the engagement is on the rocks as of September 2024 when Kimberly was reportedly blindsided by photos of her fiancé, Donald Trump Jr., with heiress Bettina Anderson. pic.twitter.com/UEq5iueRLR — Entangled Web (@entangledweb) December 3, 2024

CBS първа съобщи, че Гилфойл е разглеждана за дипломатическа роля в Атина. Номинацията ѝ е поредният пример за включване на близки до семейството Тръмп в ключови външнополитически роли. Доналд Тръмп вече обяви Чарлз Кушнер, бащата на зет си Джаред, за посланик във Франция, както и Масад Булос, баща на съпруга на Тифани Тръмп, за старши съветник по въпроси, свързани с Близкия изток.

Kimberly Guilfoyle gets Greece post amid reports of split with fiance Donald Trump Jr.https://t.co/LhLYot8KHY pic.twitter.com/DiDEQazpFa — The Washington Times (@WashTimes) December 11, 2024

Номинацията на Гилфойл ще изисква потвърждение от Сената, което може да доведе до разисквания, свързани с обвинения в тормоз към неин асистент във Fox News.

