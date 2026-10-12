Тръмп иска да преименува Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“

Д оналд Тръмп предложи преименуването на Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“ или „Океан на Северна и Южна Америка“. Президентът изложи идеята си по време на предизборен митинг в Кларксвил, Тенеси, в събота, 10 октомври, след като през август промени името на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ чрез изпълнителна заповед, а през януари 2025 г. преименува и Мексиканския залив по същия начин, пише PEOPLE.

Donald Trump Suggests Renaming the Atlantic or Pacific Ocean to the ‘Trump Ocean’ or ‘Ocean of the Americas’ https://t.co/oDtmycxQgQ — People (@people) October 11, 2026

След тези стъпки Доналд Тръмп сега предложи Тихият и Атлантическият океан да бъдат следващите, които ще бъдат преименувани.

„Имаме Мексиканския залив, имаме красиво езеро, а сега някой каза: „Трябва ви река“, каза 80-годишният президент пред събралите се поддръжници. „Не искам да променям името на река Хъдсън.“, допълни той.

„Имаме нужда от река, имаме нужда от океан. Така че, мислех си или за Атлантическия океан, или за Тихия океан“, продължи той. „Наричаме го „Океанът на Тръмп“ или „Океанът на Северна и Южна Америка“. Нещо подобно.“, каза още той.

Докато Тръмп за първи път повдигна темата за преименуване на океан по време на церемония по подписване на изпълнителна заповед на 27 август, той отново се върна към нея през уикенда, казвайки на привържениците си: „Трябва. Трябваше да го направим, преди да се махна.“

„Мисля, че трябва да имаме океан и се нуждаем от голяма река“, добави той. „Сега няма да променям името на Мисисипи. Обичам Мисисипи, спечелихме този щат с толкова много.“, каза той.

Въпреки че правителството на САЩ има правомощия да променя имената на забележителности на вътрешни карти, Тръмп не може да принуди други държави или международни организации да приемат корекциите му, според Асошиейтед прес.

Една от първите големи промени в имената, предприети от Тръмп, дойде през 2025 г., когато той обяви решението си за Мексиканския залив.

„Ще променим името на Мексиканския залив на Американския залив“, каза тогава той пред репортери. „Което има красив звук. Обхваща голяма територия. Американският залив, какво красиво име. И е подходящо. Подходящо е.“, добави той.

Trump: "I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas." New ocean name proposal. https://t.co/QUouWWPocr — World Vibe (@world_vibe_en) October 10, 2026

Той също така върна предишното име на най-високата планина в страната – връх Маккинли, отменяйки решението на администрацията на бившия президент Барак Обама от 2015 г., с което тя беше кръстена връх Денали в чест на коренното население на Аляска.

През август Тръмп загатна за новото име на езерото Онтарио във видеоклип в TikTok на фона на търговското напрежение с Канада.

„Ще направим малка промяна, ще го наречем различно от езерото Онтарио“, предупреди той, докато задраскваше името на езерото на картата с маркер. „Ще го наречем езерото Америка. И всичко, което е необходимо, е добра химикалка и малко интелигентност.“, каза тогава той.

След това Тръмп написа „ЕЗЕРО АМЕРИКА“ над задрасканото заглавие.

„Сега имаме езеро, а сега имаме и залив“, каза той. „Насладете се на езерото Америка.“, завърши президентът.