След критики Тръмп уточни коментарите си за възможни ирански удари по Калифорния

Тръмп заяви, че думите му за възможно унищожаване на Лос Анджелис и Сан Диего от Иран са били разбрани погрешно.

Президентът обясни, че по-скъпият бензин е „малка цена“ за предотвратяване на придобиването на ядрено оръжие от Иран.

Изказванията му предизвикаха критики от политици в Калифорния и други части на САЩ.

Предложи ли Тръмп Иран да унищожи Лос Анджелис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че коментарите му, според които Иран би могъл да унищожи градове в Калифорния, са били погрешно разбрани и че всъщност е имал предвид необходимостта хората да изтърпят по-високите цени на горивата, предаде Ройтерс.

Тръмп направи тези изказвания по време на политически митинг в Небраска в понеделник, докато говореше за икономическите жертви, пред които американците се изправят на фона на войната с Иран.

„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено [повишение], цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати“, заяви той тогава. „Това е малка цена за запазване на сигурността на света и на нашата страна. Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро“, допълни той.

Редица политици в Калифорния и останалата част на страната веднага разкритикуваха изказванията му.

Presiden Donald Trump klarifikasi pernyataannya yang sebut Iran bisa hancurkan kota-kota di California, termasuk Los Angeles dan San Diego. Trump mengatakan, ucapannya dalam sebuah rapat umum politik di Nebraska https://t.co/yCHV8Mz5Cs — Pasfm Radio Bisnis (@pasfm) October 9, 2026

„Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

„Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“, продължи той, като добави, че обича и двата града.

Тръмп и преди е омаловажавал опасенията относно разходите за живот, породени от конфликта с Иран, припомня Ройтерс.