Предложи ли Тръмп Иран да унищожи Лос Анджелис

Б елият дом днес реагира, след като демократите обвиниха президента Доналд Тръмп, че е предложил Иран да унищожи Лос Анджелис и Сан Диего.
В социалните мрежи се разпространява част от реч на Тръмп на митинг за междинните избори в Небраска в понеделник, където той обяснява, че високите цени на петрола поради войната с Иран са оправдани от необходимостта да се спре Техеран да се сдобие с ядрени оръжия.
„Това е малка цена, която трябва да се плати, за да се гарантира безопасността на света, безопасността на нашата страна. Те могат да унищожат град. Нека да унищожат Лос Анджелис, нека да унищожат Сан Диего. Това е много малка цена за плащане и ще свърши много скоро,“ казва Тръмп.
Тръмп за Иран: Ще взривим най-големите ви градове
Демократите, които контролират щата Калифорния, където се намират Лос Анджелис и Сан Диего, обвиниха 80-годишния републикански президент, че насърчава Иран да удари двата града с ядрени бомби.
„Доналд Тръмп сега казва, че нашите чуждестранни врагове трябва да „унищожат“ Лос Анджелис и Сан Диего. Той е ненормален и опасен“, обяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм в X.
After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026
„Ядреното унищожение на американски град не е шега“, заяви Хаким Джефрис, лидер на демократичното малцинство в Камарата на представителите на САЩ, в X.
Белият дом отговори, че Тръмп говори за заплахата, представлявана от Иран, наричайки твърденията на демократите „медиен феномен“, който „не няма връзка с реалността“.
„Той ясно заяви, че американските градове биха били застрашени, ако ядреното оръжие на Иран не беше спряно“, каза директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг в X.
Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран
Акаунтът на Белия дом за бързо реагиране в X оспори заглавие в „Лос Анджелис Таймс“, което гласеше, че Тръмп е предложил „да се позволи на Иран да „унищожи“ Лос Анджелис и Сан Диего“:
„Не, не го направи, глупаци. Той каза, че САЩ се борят, за да спрат Иран да има възможността да унищожи Лос Анджелис и Сан Диего с ядрено оръжие - което би направил, ако имат възможност“.
The media freakout over President Trump’s comments is not rooted in reality. He was clearly stating U.S. cities would have been threatened if a nuclear Iran hadn't been stopped. America is safer because of the President. Iran has no nuclear, no navy, no air force, and no money.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 6, 2026