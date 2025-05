Тръмп: Не знам дали е нужно да спазвам Конституцията на САЩ

А мериканският президент Доналд Тръмп каза, че не знае дали е нужно да спазва Конституцията на САЩ, съобщиха Франс прес и ДПА.

Помолен да коментира в интервю за Ен Би Си дали "трябва да се придържа към основния закон", той отговори с думите: "Не знам".

Редица решения на републиканеца бяха подложени още в първите месеци от управлението му на съдебно оспорване на основание, че според жалбоподателите им с тях се нарушава Конституцията, най-вече във връзка с имиграционната политика на правителството му.

Президентът често е питан от журналисти дали смята да спазва всяко съдебно решение, което бъде издадено по отношение на политиката му.

"Разполагам с отлични юристи, които работят за мен, и очевидно тe ще изпълняват това, което Върховният съд каже", посочи Тръмп в интервюто.

Trump says, ‘I don’t know,’ when asked if he’s required to uphold Constitution. Gift article. https://t.co/Dz9V80H3lQ