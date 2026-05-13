„Отбор мечта“ за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп анкетира тълпата относно вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в понеделник, като потенциални кандидати на републиканците за 2028 г., наричайки възможната им обща кандидатура „отбор мечта“.

Тръмп направи коментарите пред публика в Розовата градина на Белия дом по време на вечеря в чест на правоприлагащите органи. „Кой харесва Джей Ди Ванс?“, попита Тръмп присъстващите, които отвърнаха с възгласи. „Кой харесва Марко Рубио?“, последва той. Тълпата също аплодира.

„Звучи като добра двойка... това беше перфектна двойка. Между другото, вярвам, че това е отбор мечта, но това са подробности“, добави държавният глава.

May 12, 2026

Ранното позициониране на потенциалните кандидати придоби допълнителна тежест, тъй като проучванията от миналата година насам показват оспорвани хипотетични двубои между Ванс и видни демократи, като същевременно подчертават несигурността и в двете партии, пише Newsweek.

В лагера на демократите проучвания от 2026 г. показват, че бившият вицепрезидент Камала Харис води сред потенциалните гласоподаватели в много анкети, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и представителката на Ню Йорк в Конгреса Александрия Оказио-Кортес също получават измерима подкрепа, заедно с бившия министър на транспорта Пийт Бутиджидж.

Нито един кандидат не е обявил официално кандидатурата си. Ванс по-рано заяви, че планира да се срещне с президента след междинните избори, за да обсъдят изборите през 2028 г.

Докато говореше пред тълпата, Тръмп добави, гледайки към Ванс: „Това не означава, че имате моята подкрепа при каквито и да било обстоятелства. Мисля, че просто звучи като кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент“.

Професорът от Колумбийския университет Робърт Й. Шапиро заяви пред Newsweek в понеделник: „Те трябва да изчакат Тръмп да изрази подкрепа. Нека Тръмп каже: „нека гласоподавателите решат“. Сравнете това с момента, когато Обама избра Клинтън пред Байдън. Разбира се, това не завърши добре за управляващата партия. Може би има урок в това да се остави гласоподавателите да решат. Ако Ванс спечели, той може да избере Рубио за свой подгласник“.

Какво показват последните проучвания

Ново проучване на Focaldata в партньорство с The Financial Times показва, че Ванс води пред Рубио и Доналд Тръмп-младши като потенциални номинирани на републиканците за 2028 г.

Проучването сочи, че Ванс събира 40%, Рубио има 14%, Доналд Тръмп-младши получава 15%, а губернаторът на Флорида Рон Десантис събира 8%. Анкетата показва, че 11% не са сигурни, а други потенциални кандидати имат подкрепа под 10%.

Анкетата е проведена от 1 до 5 май сред 1291 вероятни гласоподаватели на първичните избори на републиканците. Резултатите са претеглени по възрастова група, пол, регион, ниво на образование, етническа принадлежност и политически интереси.

В другия лагер са анкетирани 1339 вероятни гласоподаватели на демократите. Харис получава 38% като потенциален кандидат на демократите срещу 16% за Нюсъм и по 9% за Оказио-Кортес и Бутиджидж. Десет процента не са сигурни.

Проучване на Echelon Insights от миналия месец също показва Ванс с 42% от гласовете в сравнение с 14% за Рубио, 10% за Тръмп-младши и 8% за Десантис. 13% не са сигурни.

Анкетата Variety Survey на Verasight от 2026 г. показва, че Ванс има 37% от потенциалните гласове срещу 16% за Рубио, 13% за Тръмп-младши и 7% за Десантис. Девет процента не са сигурни.

Сайтът за прогнозни пазари Polymarket показва, че Ванс има близо 37% шанс да спечели номинацията на републиканците за 2028 г. срещу приблизително 25% за Рубио. Бившият водещ на Fox News Тъкър Карлсън има около 6% шанс, Десантис – 3%, а Тръмп-младши – 2% към понеделник вечерта.