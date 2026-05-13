„Отбор мечта“ за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп анкетира тълпата относно вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в понеделник, като потенциални кандидати на републиканците за 2028 г., наричайки възможната им обща кандидатура „отбор мечта“.

Тръмп направи коментарите пред публика в Розовата градина на Белия дом по време на вечеря в чест на правоприлагащите органи. „Кой харесва Джей Ди Ванс?“, попита Тръмп присъстващите, които отвърнаха с възгласи. „Кой харесва Марко Рубио?“, последва той. Тълпата също аплодира.

„Звучи като добра двойка... това беше перфектна двойка. Между другото, вярвам, че това е отбор мечта, но това са подробности“, добави държавният глава.

Ранното позициониране на потенциалните кандидати придоби допълнителна тежест, тъй като проучванията от миналата година насам показват оспорвани хипотетични двубои между Ванс и видни демократи, като същевременно подчертават несигурността и в двете партии, пише Newsweek.

В лагера на демократите проучвания от 2026 г. показват, че бившият вицепрезидент Камала Харис води сред потенциалните гласоподаватели в много анкети, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и представителката на Ню Йорк в Конгреса Александрия Оказио-Кортес също получават измерима подкрепа, заедно с бившия министър на транспорта Пийт Бутиджидж.

Нито един кандидат не е обявил официално кандидатурата си. Ванс по-рано заяви, че планира да се срещне с президента след междинните избори, за да обсъдят изборите през 2028 г.

Докато говореше пред тълпата, Тръмп добави, гледайки към Ванс: „Това не означава, че имате моята подкрепа при каквито и да било обстоятелства. Мисля, че просто звучи като кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент“.

Професорът от Колумбийския университет Робърт Й. Шапиро заяви пред Newsweek в понеделник: „Те трябва да изчакат Тръмп да изрази подкрепа. Нека Тръмп каже: „нека гласоподавателите решат“. Сравнете това с момента, когато Обама избра Клинтън пред Байдън. Разбира се, това не завърши добре за управляващата партия. Може би има урок в това да се остави гласоподавателите да решат. Ако Ванс спечели, той може да избере Рубио за свой подгласник“.

Какво показват последните проучвания

Ново проучване на Focaldata в партньорство с The Financial Times показва, че Ванс води пред Рубио и Доналд Тръмп-младши като потенциални номинирани на републиканците за 2028 г. 

Проучването сочи, че Ванс събира 40%, Рубио има 14%, Доналд Тръмп-младши получава 15%, а губернаторът на Флорида Рон Десантис събира 8%. Анкетата показва, че 11% не са сигурни, а други потенциални кандидати имат подкрепа под 10%.

Анкетата е проведена от 1 до 5 май сред 1291 вероятни гласоподаватели на първичните избори на републиканците. Резултатите са претеглени по възрастова група, пол, регион, ниво на образование, етническа принадлежност и политически интереси.

В другия лагер са анкетирани 1339 вероятни гласоподаватели на демократите. Харис получава 38% като потенциален кандидат на демократите срещу 16% за Нюсъм и по 9% за Оказио-Кортес и Бутиджидж. Десет процента не са сигурни.

Проучване на Echelon Insights от миналия месец също показва Ванс с 42% от гласовете в сравнение с 14% за Рубио, 10% за Тръмп-младши и 8% за Десантис. 13% не са сигурни.

Анкетата Variety Survey на Verasight от 2026 г. показва, че Ванс има 37% от потенциалните гласове срещу 16% за Рубио, 13% за Тръмп-младши и 7% за Десантис. Девет процента не са сигурни.

Сайтът за прогнозни пазари Polymarket показва, че Ванс има близо 37% шанс да спечели номинацията на републиканците за 2028 г. срещу приблизително 25% за Рубио. Бившият водещ на Fox News Тъкър Карлсън има около 6% шанс, Десантис – 3%, а Тръмп-младши – 2% към понеделник вечерта.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Джей Ди Ванс Марко Рубио Избори 2028 Републикански кандидати Демократически кандидати Проучвания на общественото мнение Камала Харис Вицепрезидентски кандидати Отбор мечта
Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

