Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Алтман отхвърли твърденията на Мъск, че е превърнал компанията зад ChatGPT от нестопанска организация в капиталистическо предприятие с цел лично обогатяване

13 май 2026, 14:26
Г лавният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отхвърли обвиненията на Илон Мъск, че е "откраднал" компанията и я е превърнал от организация с нестопанска цел в корпоративен гигант за лично облагодетелстване.

Ожесточеното съперничество между двама от най-богатите и влиятелни хора в технологичния сектор се пренесе в съдебната зала в Калифорния, където продължава делото между Илон Мъск и OpenAI.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви пред съда, че е "честен и надежден бизнесмен", като отхвърли твърденията на Мъск, че е превърнал компанията зад ChatGPT от нестопанска организация в капиталистическо предприятие с цел лично обогатяване.

Илон Мъск, който даде показания миналия месец, обвинява Алтман, OpenAI и президента на компанията Грег Брокман, че между 2015 и 2017 г. са го убедили да инвестира милиони долари, когато организацията е била с нестопанска цел, а след това през 2019 г. са я трансформирали в корпоративна структура, за да се облагодетелстват финансово.

След пускането на ChatGPT през 2022 г. OpenAI се превърна в една от най-могъщите технологични компании в света. Мъск твърди, че фактът, че "ненадеждният" Алтман стои начело на компанията, представлява "много голяма опасност за целия свят".

По време на разпита си във вторник Алтман отхвърли опитите на адвокатите на Мъск да го представят като ненадежден.

"Смятам, че съм честен и надежден бизнесмен", заяви той.

На въпрос дали е "подвеждал хора" в бизнеса, Алтман отговори: "Не мисля."

Той също така отрече обвинението, че се е опитал да "открадне благотворителна организация" чрез управлението си на OpenAI. Компанията в момента подготвя възможно първично публично предлагане, което може да я оцени на 1 трилион долара (739 милиарда британски лири).

Алтман заяви, че Мъск не се е противопоставил на плана за създаване на търговско подразделение на OpenAI през 2019 г., като според него основателят на SpaceX е бил запознат с идеята още преди да напусне борда година по-рано.

Той също така твърди, че Мъск е поискал 90-процентен дял в OpenAI, което го е накарало да се почувства "изключително неудобно".

"Не мисля, че Мъск разбираше как се управлява добра изследователска лаборатория", добави Алтман.

"Той демотивира някои от най-важните ни изследователи."

Очаква се свидетелските показания по делото да приключат по-късно тази седмица, а съдебните заседатели могат да започнат обсъжданията дали ответниците носят отговорност още в следващите дни.

Мъск, който е най-богатият човек в света, настоява за обезщетение от 150 милиарда долара от OpenAI и инвеститора Microsoft. Според иска средствата трябва да бъдат насочени към организация с нестопанска цел, а Алтман и Брокман да бъдат отстранени от ръководните си постове.

От OpenAI твърдят, че Мъск води делото, защото съжалява, че е напуснал борда на компанията и е пропуснал потенциалните огромни печалби.

Източник: Sky News    
Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен

Ивайло Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен

България Преди 27 минути

Ивайло Мирчев: Ще подкрепим Комисия за разследване на случая "Петрохан"

Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

България Преди 33 минути

Ивкова: Пропуснат е доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение

Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

Свят Преди 52 минути

Великата китайска стена олицетворява духа на китайската нация, а основният принцип при реставрацията е "да поправяш старото, за да запазиш старото"

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

България Преди 54 минути

Издадено е щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

България Преди 1 час

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

Свят Преди 1 час

По време на израелското изпълнение във фен зоната край кметството на Виена се наблюдаваха разнопосочни реакции сред зрителите - някои демонстративно обърнаха гръб към екрана, а други вдигнаха палестинското знаме

Джей Ди Ванс и Марко Рубио

„Отбор мечта“ за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом

Свят Преди 1 час

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

България Преди 1 час

"Държавата може да работи в синхрон с желанията на гражданите", заяви в декларация заместник-председателят на ПБ Владимир Николов

Случаят "Петрохан": ДПС поиска създаването на парламентарна комисия, депутатите отхвърлиха предложението

Случаят "Петрохан": ДПС поиска създаването на парламентарна комисия, депутатите отхвърлиха предложението

България Преди 1 час

Според вносителите случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Любопитно Преди 1 час

Вавелският замък в Краков е величествен символ на полската история и държавност. Комплексът съчетава ренесансова архитектура с легендата за дракона, преплитайки кралско величие, богато културно наследство и вековни митове в едно

<p>Отмениха проекта&nbsp;&quot;Тръмп Тауър&quot; в Австралия заради &quot;токсичния&quot; имидж на марката</p>

Отмениха проекта за небостъргач "Тръмп Тауър" за 1 млрд. долара в Австралия заради "токсичния" имидж на марката

Свят Преди 1 час

Според предприемача зад проекта марката на американския президент е станала твърде проблематична за австралийския пазар

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

България Преди 1 час

Полицията издирва извършителя

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 1 час

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Свят Преди 2 часа

Кадрите, публикувани във Facebook, разкриват пищно обзаведени пространства в сградите на кабинета на премиера

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

България Преди 2 часа

Трима души са с повдигнати обвинения

<p>&quot;Провалена ли съм като жена?&quot;: Психотерапевт за болката, страха и надеждата по пътя към инвитрото</p>

"Провалена ли съм като жена?": Психотерапевтът Даниела Владинова за болката, страха и надеждата по пътя към инвитрото

Любопитно Преди 2 часа

Даниела Владинова разказва как хормоналната терапия, напрежението, очакването и липсата на контрол могат да доведат до огромна тревожност

