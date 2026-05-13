Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Г лавният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отхвърли обвиненията на Илон Мъск, че е "откраднал" компанията и я е превърнал от организация с нестопанска цел в корпоративен гигант за лично облагодетелстване.

Ожесточеното съперничество между двама от най-богатите и влиятелни хора в технологичния сектор се пренесе в съдебната зала в Калифорния, където продължава делото между Илон Мъск и OpenAI.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви пред съда, че е "честен и надежден бизнесмен", като отхвърли твърденията на Мъск, че е превърнал компанията зад ChatGPT от нестопанска организация в капиталистическо предприятие с цел лично обогатяване.

Илон Мъск, който даде показания миналия месец, обвинява Алтман, OpenAI и президента на компанията Грег Брокман, че между 2015 и 2017 г. са го убедили да инвестира милиони долари, когато организацията е била с нестопанска цел, а след това през 2019 г. са я трансформирали в корпоративна структура, за да се облагодетелстват финансово.

След пускането на ChatGPT през 2022 г. OpenAI се превърна в една от най-могъщите технологични компании в света. Мъск твърди, че фактът, че "ненадеждният" Алтман стои начело на компанията, представлява "много голяма опасност за целия свят".

По време на разпита си във вторник Алтман отхвърли опитите на адвокатите на Мъск да го представят като ненадежден.

"Смятам, че съм честен и надежден бизнесмен", заяви той.

На въпрос дали е "подвеждал хора" в бизнеса, Алтман отговори: "Не мисля."

Той също така отрече обвинението, че се е опитал да "открадне благотворителна организация" чрез управлението си на OpenAI. Компанията в момента подготвя възможно първично публично предлагане, което може да я оцени на 1 трилион долара (739 милиарда британски лири).

Алтман заяви, че Мъск не се е противопоставил на плана за създаване на търговско подразделение на OpenAI през 2019 г., като според него основателят на SpaceX е бил запознат с идеята още преди да напусне борда година по-рано.

Той също така твърди, че Мъск е поискал 90-процентен дял в OpenAI, което го е накарало да се почувства "изключително неудобно".

"Не мисля, че Мъск разбираше как се управлява добра изследователска лаборатория", добави Алтман.

"Той демотивира някои от най-важните ни изследователи."

Очаква се свидетелските показания по делото да приключат по-късно тази седмица, а съдебните заседатели могат да започнат обсъжданията дали ответниците носят отговорност още в следващите дни.

Мъск, който е най-богатият човек в света, настоява за обезщетение от 150 милиарда долара от OpenAI и инвеститора Microsoft. Според иска средствата трябва да бъдат насочени към организация с нестопанска цел, а Алтман и Брокман да бъдат отстранени от ръководните си постове.

От OpenAI твърдят, че Мъск води делото, защото съжалява, че е напуснал борда на компанията и е пропуснал потенциалните огромни печалби.