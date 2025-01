Белият дом: САЩ няма да наложат санкции и мита на Колумбия, беше постигнато споразумение за мигрантите

С АЩ няма да налагат санкции и мита на Колумбия, след като южноамериканската страна се съгласи да приеме депортирани мигранти от САЩ, заяви в изявление говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Левит подчерта, че "правителството на Колумбия се е съгласило с всички условия на президента Доналд Тръмп, включително с неограниченото приемане на всички нелегални чужденци от Колумбия, върнати от САЩ, включително с американски военни самолети, без ограничения или забавяне".

The white house just released that Colombia has accepted all of Trump's terms on immigrants. #MAGA #Winning pic.twitter.com/ZOByRZ1rap

Тя добави, че указите, с които щяха да бъдат въведени 25% мита върху всички входящи колумбийски стоки, а след това да бъдат увеличени до 50% след една седмица, ще бъдат "държани в резерв и няма да бъдат подписани". Но Тръмп ще запази визовите ограничения за колумбийските служители и засилените митнически проверки на стоките от страната, "докато не се върне успешно първият самолет с депортирани колумбийски граждани не бъде успешно върнат".

Засега няма реакция от колумбийското правителство.

САЩ и Колумбия отдавна са близки партньори в борбата с наркотиците. Вчера обаче те се сблъскаха заради депортирането на мигранти и наложиха мита върху стоките си в демонстрация на това с какво могат да се сблъскат страните, ако се намесят в мерките на администрацията на Тръмп срещу незаконната имиграция, отбелязва АП.

В поредица от публикации в социалните медии президентите Доналд Тръмп и Густаво Петро защитиха възгледите си за миграцията. Петро обвини Тръмп, че не се отнася с достойнство към имигрантите по време на депортацията, и обяви ответно увеличение на колумбийските мита върху американските стоки с 25%.

Columbia lights the way. You have to be ready to punch a bully in the face.



White House backs off on tariffs on Colombia after agreement on ‘unrestricted acceptance’ of migrants. https://t.co/3z3a7t8uRO