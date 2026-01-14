При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

З а една година при президента Доналд Тръмп САЩ са нанесли почти толкова въздушни удари колкото през целия мандат на неговия предшественик на поста Джо Байдън, сочат данни на неправителствената организация ACLED (Armed Conflict Location & Event Data, на български Данни за местоположението и събитията при военните конфликти), цитирани от Франс прес.

Базираната в Съединените щати независима организация е регистрирала 672 удара, нанесени от американските въоръжени сили след встъпването на републиканеца Тръмп в длъжност на 20 януари миналата година. Последните са били отчетени при операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари.

Смъртоносни въздушни удари край йеменската столица

За сравнение, при предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара, отбелязва ACLED.

This map shows where Trump has ordered airstrikes since his return to office.



In one year, Trump has dropped more bombs than Biden did during his entire term. pic.twitter.com/tmK0MNSN4k — Institute for Global Affairs (@InGlobalAffairs) January 7, 2026

При това Тръмп вече изпреварва Байдън по удари, нанесени от Съединените щати едностранно: съответно 587 срещу 494.

САЩ удариха Сирия и Ирак

Огромната част от тези операции при президента републиканец - над 70%, са били насочени срещу хусите в Йемен. Близо една пета са взели на прицел ислямистки групировки в Сомалия.

Съединените щати също така са нанесли въздушни удари в Нигерия, Сирия, Ирак и Иран, а от септември водят кампания срещу плавателни съдове, идентифицирани като принадлежащи на наркотрафиканти, в Карибско море и Тихия океан. Тези действия са причинили смъртта на общо повече от 1000 души, включително цивилни, според данните на ACLED.