Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Белият дом определи реакцията му като уместна

14 януари 2026, 08:09
Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп бе заснет да показва среден пръст на недоволен работник по време на посещение в автомобилен завод в Детройт.

Белият дом определи реакцията на Тръмп като уместна. Той, както изглежда, е отговорил на недоволен работник в завод на "Форд" (Ford).

"Луд човек крещеше свирепи обиди в пристъп на ярост, а президентът на САЩ отговори по напълно подходящ и недвусмислен начин", каза директорът по комуникациите на Белия дом  Стивън Чунг.

На видеозапис, който се разпространява в социалните мрежи, се вижда как Тръмп върви по пешеходен мост. В началото на клипа се чува глас, крещящ нещо, което не се чува, а след това президентът на САЩ показва среден пръст в посоката, от която идват виковете.

Според TMZ човекът, обръщащ се към Тръмп, е казал думите "защитник на педофил".

Това вероятно е препратка към случая с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се превърна в политически проблем за президента републиканец.

Източник: БТА/Николай Станоев    
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
