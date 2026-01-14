Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп бе заснет да показва среден пръст на недоволен работник по време на посещение в автомобилен завод в Детройт.

Белият дом определи реакцията на Тръмп като уместна. Той, както изглежда, е отговорил на недоволен работник в завод на "Форд" (Ford).

"Луд човек крещеше свирепи обиди в пристъп на ярост, а президентът на САЩ отговори по напълно подходящ и недвусмислен начин", каза директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг.

На видеозапис, който се разпространява в социалните мрежи, се вижда как Тръмп върви по пешеходен мост. В началото на клипа се чува глас, крещящ нещо, което не се чува, а след това президентът на САЩ показва среден пръст в посоката, от която идват виковете.

Trump made history today as first US President to ever give middle finger on live camera to a worker who shouted “pedophile protector” pic.twitter.com/6QxvvR151u — Donkey (@IamDonkeyAngel) January 13, 2026

Според TMZ човекът, обръщащ се към Тръмп, е казал думите "защитник на педофил".

Това вероятно е препратка към случая с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се превърна в политически проблем за президента републиканец.