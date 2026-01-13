Свят

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

13 януари 2026, 14:43
Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна
Източник: Getty Images

Т ръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена. Ако тя попадне под контрола на Тръмп, това би имало последствия за целия свят, съобщи Deutsche Welle.

Това е безпрецедентен случай в историята на Федералния резерв на САЩ : във видеообръщение председателят на централната банка на САЩ Джером Пауъл информира обществеността за това, че Министерството на правосъдието заплашва да му повдигне обвинение заради ремонта на сградите на Федералния резерв и в тази връзка е получил призовка.

Пауъл: Това е само претекст

С необичайна откровеност Пауъл ясно заявява, че за него този иск е само претекст. "Заплахата от наказателни последствия е резултат от факта, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на нашата най-добра преценка за това, което е в интерес на обществото, вместо да следва предпочитанията на президента", казва той в публикуваното видео.

Според Пауъл рискът е голям: въпросът е дали Федералният резерв и занапред ще може да определя лихвените проценти въз основа на факти и икономически показатели, или ще стане заложник на политически натиск и заплахи, пише германската обществена медия АРД.

Икономистите са обезпокоени

"Очевидно Федералният резерв смята, че независимостта му е толкова силно застрашена, че иска да мобилизира обществеността", коментира икономистът от германската Комерцбанк Бернд Вайденщайнер. Според него конфликтът между правителството и централната банка е достигнал ново ниво.

Икономистите и пазарните наблюдатели по целия свят бият тревога. Андрю Лили от инвестиционната банка Barrenjoey в Сидни предупреждава, че Тръмп разклаща независимостта на Федералния резерв.

Акциите падат, цената на златото расте рекордно

Това далеч не е първата атака на Доналд Тръмп срещу независимостта на централната банка на САЩ, припомня АРД. Той се опита да уволни управителката ѝ Лиса Кук, а казусът в момента се разглежда от Върховния съд. Освен това той натискаше Джером Пауъл да намали лихвите - често с обидни постове в платформата си Truth Social.

Новата ескалация на спора между Тръмп и Федералния резерв предизвика сътресения на финансовите пазари. Американските фючърси бележат сериозен спад, на Уолстрийт се очакват значителни загуби на борсата тези дни. Инвеститорите се освобождават от акции, долари и американски държавни облигации и се насочват към сигурни убежища като златото, което достигна отново рекордна цена . За първи път тя надхвърли 4600 долара, посочва АРД.

Какво ще се случи, когато мандатът на Пауъл изтече?

Досега пазарът подценяваше рисковете за паричната политика, свързани с повтарящите се атаки на Тръмп срещу независимостта на Федералния резерв. Остава да се види дали заплахата от съдебно преследване срещу Пауъл ще накара някои от участниците на пазара да осъзнаят сериозността на ситуацията.

През май мандатът на Пауъл начело на Федералния резерв изтича и Доналд Тръмп вероятно ще назначи за шеф на централната банка някого, който му е лоялен. В момента всичко говори за това, че избраникът му най-вероятно ще е неговият привърженик и главен икономически съветник Кевин Хасет. Експертите очакват, че ако той наследи Пауъл на поста, лихвите могат значително да се понижат, а инфлацията да нарасне.

Стабилността на глобалната финансова система е в опасност

Но рискът е много по-голям: последиците ще се усетят далеч извън границите на САЩ. Федералният резерв е специална централна банка с особена отговорност: доларът е световна резервна валута, а американските държавни облигации се считат за "безопасни пристанища", припомня АРД.

Доверието на инвеститорите в долара и американските държавни облигации обаче не е природен закон. Със своите атаки срещу независимостта на Федералния резерв Тръмп рискува срив на долара и повишение на доходността на дългосрочните облигации. Казано по друг начин - става въпрос за стабилността на глобалната финансова система.

Особено като се има предвид, че само една напълно дееспособна и независима централна банка на САЩ е в състояние - в случай на криза - да изпълнява ролята си на кредитор от последна инстанция (lender of last resort). Колко важно е това видяхме по време на финансовата криза от 2008 година, се казва още в анализа на германската обществена медия.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Последвайте ни
Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 7 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 9 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 8 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 8 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 24 минути

Властите оценяват риска от замърсяване в района

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 1 час

Това увери министърът на отбраната в оставка

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

България Преди 2 часа

Хората са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

България Преди 2 часа

Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Свят Преди 2 часа

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни - в рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Свят Преди 2 часа

Леките автомобили се пропускат без ограничения

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Свят Преди 2 часа

Три от находищата на редки метали в Гренландия, дълбоко под леда, може да са сред най-големите по обем в света

<p>Обявиха най-полезния зеленчук на планетата</p>

Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

Любопитно Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете

<p>БНБ с предупреждение към търговците</p>

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

България Преди 2 часа

Главният касиер на БНБ Стефан Цветков призовава банкнотите да се пазят чисти и напомня: всяка умишлено повредена евробанкнота се задържа и не се възмездява

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Любопитно Преди 3 часа

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

България Преди 3 часа

Още в първия си работен ден след празниците депутатите ще обсъждат предложения за машинно гласуване, преброителни комисии и нови правила за изборите през 2026 г.

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 3 часа

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

България Преди 3 часа

Това заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

<p>Президентът&nbsp;обяви кога ще връчи втория мандат</p>

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Джулия Робъртс без грим, без филтри и с чувство за хумор.Как разсмя Instagram?

Edna.bg

Гласът, който задава трудните въпроси: ЧРД на Мариян Станков – Мон Дьо

Edna.bg

Новият треньор на Реал: Говорих с Шаби Алонсо, ще се борим за всички трофеи

Gong.bg

Мбапе пропусна първата тренировка на Арбелоа

Gong.bg

БНБ към търговците: Не приемайте надраскани евробанкноти, те не се възмездяват

Nova.bg

Борисов: Терзиев трябва да остане, за да се види как управлява ПП–ДБ

Nova.bg