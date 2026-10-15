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Доналд Тръмп прие подарения от Катар „Боинг 747“ за нов президентски самолет

Доналд Тръмп защити решението си да приеме луксозен „Боинг 747“ като подарък от емира на Катар за нов президентски самолет, отхвърляйки критиките по време на предизборна проява в Аризона

15 октомври 2026, 10:02
Доналд Тръмп прие подарения от Катар „Боинг 747“ за нов президентски самолет
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп защити решението си да приеме като подарък от Катар луксозен самолет „Боинг 747“, който да се използва като президентския „Еър Форс 1“, по време на предизборна проява в щата Аризона, предаде Асошиейтед Прес.

Тръмп, който вчера посети Аризона и Монтана в рамките на обиколка в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия за междинните избори за Конгреса на 3 ноември, разказа пред свои привърженици в град Булхед Сити как е научил, че Катар разполага с „най-добрия от всички самолети 747“.

По думите му той се е обадил на емира на Катар, за да поиска самолетът да му бъде предоставен временно, но катарският лидер му предложил да го подари.

„Когато ви правят подаръци, ги приемате, нали?“, заяви Тръмп. „Когато ви подарят 747, казвате две думи: „Благодаря ви“.

Американският президент прие самолета миналата година въпреки острите критики, включително от някои от най-верните си поддръжници сред републиканците.

Самолетът, боядисан в новите цветове, избрани от Тръмп – червено, бяло, синьо и златисто, прелетя на малка височина над летището, където привърженици очакваха пристигането на президента.

Изявленията му идват в момент, когато американците продължават да изразяват безпокойство заради високите разходи за живот, а кандидатите за предстоящите избори все по-често поставят икономическите проблеми в центъра на кампаниите си, посочи АП.

Тръмп обаче отдели значителна част от речта си на други свои приоритети, включително строителството на бална зала в Белия дом, наскоро завършената площадка за хеликоптери на южната морава и планираната от него триумфална арка във Вашингтон.

„Медиите, разпространяващи фалшиви новини, не говорят колко добре се справяме като страна“, заяви Тръмп. По думите му вместо това журналистите го питат за „достъпността на живота“ – израз, който той произнесе с пренебрежителен тон.

Посещението му в Аризона имаше за цел да подкрепи републиканеца Анди Бигс, който се стреми да победи действащата губернаторка демократка Кейти Хобс. Тръмп обвини Хобс, че обслужва интересите на наркокартелите по границата с Мексико. Тя от своя страна изтъква, че е засилила охраната на границата, като е изпратила там военнослужещи от Националната гвардия и е увеличила финансирането на местните правоохранителни органи.

След Аризона Тръмп отпътува за Монтана, за да подкрепи републиканския кандидат за Камарата на представителите Арън Флинт, бивш сътрудник на конгресмена Райън Зинки, който се оттегля от политиката.

Американският президент засили предизборните си прояви в опит да предотврати загуби за републиканците на междинните избори, на които ще бъде решено коя партия ще контролира Конгреса. Исторически погледнато, партията на действащия президент обикновено губи места на изборите по средата на мандата му.

По-малко от три седмици преди вота републиканците започват да отстъпват в някои оспорвани надпревари за Камарата на представителите, докато демократите се стремят да увеличат финансирането за свои кандидати, които доскоро са имали малки шансове за победа.

Промяната в разпределението на средствата за кампанията отразява все по-отбранителната позиция на републиканците и стремежа на демократите да се възползват от ниския рейтинг на Тръмп на фона на поскъпването на живота и войната срещу Иран, посочва АП.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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