Свят

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Окръжният съд в Хасково постанови най-тежката мярка за неотклонение за двамата обвиняеми за смъртта на 67-годишен мъж

15 октомври 2026, 17:45
Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград
Атанаска Даскалова   
Източник: БТА
  • Съдът в Хасково остави в ареста 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството на 67-годишния съпруг на жената в Димитровград.
  • Според прокуратурата момчето е извършител на убийството, а майка му е подбудител и помагач; защитата оспорва доказателствата срещу тях.
  • Тялото на мъжа е открито в багажника на катастрофирал автомобил. Определението за задържане под стража може да бъде обжалвано.

Окръжният съд в Хасково взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 32-годишната Атанаска Даскалова и 14-годишния ѝ син, обвинени за умишленото убийство на 67-годишен мъж в Димитровград.

Адвокатът на Атанаска Даскалова – Георги Зарчев, заяви пред журналисти, че обвинението се основава на полицейски беседи, проведени след задържането без участието на адвокат. По думите му няма доказателства, че двамата са извършители на престъплението. Той посочи, че е разпитан един свидетел, който чул шума от катастрофиралия автомобил и видял двамата да се отдалечават.

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

Делото се гледа при закрити врата заради участието на непълнолетен в процеса. По-късно от пресцентъра на съда съобщиха, че има обосновано предположение за съпричастността на двамата към престъплението и опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Като мотив е отчетено, че са се опитали да се укрият от полицията и са намерени близо до автомобила, в който е открито тялото на мъжа.

При определянето на мярката за момчето съдът е взел предвид и данни за предишни противообществени прояви, по които са образувани възпитателни дела и са налагани мерки.

Съдът остави в ареста мъжа, обвинен в убийството на баща си в Димитровградско

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

При доказване на вината за умишлено убийство по общия състав на Наказателния кодекс се предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. За непълнолетния обвиняем, предвид възрастта му, законът предвижда замяна на това наказание с лишаване от свобода до пет години.

19-годишният Антон призна, а после отрече да е убил майка си

Според прокуратурата непълнолетният е обвинен като извършител на убийството, а майка му – като подбудител и помагач.

Тялото на 67-годишния мъж, който е съпруг на обвиняемата, е открито през нощта срещу 13 октомври т.г. в багажника на катастрофирал автомобил в димитровградския квартал „Марийно“. Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 20 минути преди полунощ на 12 октомври. При проверката полицаите установили, че колата се е ударила в контейнер за отпадъци, а в багажника намерили тялото, завито в одеяло.

Източник: БТА, Красимира Славова    
убийство Димитровград задържане под стража Окръжен съд Хасково непълнолетен майка и син съдебен процес обвинение тяло в багажник семейна трагедия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Руски следователи задържаха главния редактор на „Новая газета“

Руски следователи задържаха главния редактор на „Новая газета“

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Защо производството на китайско EV е с 10 000 евро по-евтино

Защо производството на китайско EV е с 10 000 евро по-евтино

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Поддръжник на йеменските бунтовници хуси държи макет на ракета на митинг в столицата на Йемен - Сана, 5 април 2024 г.

Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Свят Преди 49 минути

Двама йеменски правителствени служители са потвърдили атаката пред Ройтерс, а Франс прес цитира източници от силите за сигурност

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

България Преди 1 час

Специализираният влекач „Алиот“ достигна до плавателния съд, но силното вълнение не позволи прехвърлянето на аварийна група на борда

Представители на правителството, европейските институции, бизнеса и предприемаческата екосистема в диалог за ролята на жените в иновациите по време на конференцията на сдружение „Дамски форум“

Представители на правителството, европейските институции, бизнеса и предприемаческата екосистема в диалог за ролята на жените в иновациите по време на конференцията на сдружение „Дамски форум“

Любопитно Преди 2 часа

Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Парите ни Преди 2 часа

Системата ще насочва проверките към рискови случаи, а документите за експертиза ще могат да се подават онлайн без електронен подпис, обясни Божидар Божанов

<p>Не само глоби, а и затвор за нарушаване на санкциите на ЕС</p>

На второ четене: Правната комисия гласува промени в НК относно санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда наказателна отговорност за нарушения на ограничителните мерки и за действия за тяхното заобикаляне

ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия

ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия

Свят Преди 3 часа

Руската служба разпространи видеозапис със самопризнания на задържания, но засега няма коментар от Украйна

Сезонът на морето с над 4600 нарушения

Сезонът на морето с над 4600 нарушения

Парите ни Преди 3 часа

142 души без договор и 24 деца на работа без разрешение

Шампионката Оряшкова с първо интервю след като стана майка

Шампионката Оряшкова с първо интервю след като стана майка

Любопитно Преди 3 часа

Шампионката по самбо Мария Оряшкова и куклената актриса Наталия сядат на стола срещу водещата Симона Ръждавичка, за да коментират новите участници в екстремното риалити

Зеленски поиска „ЧЕСТНОСТ“ от съюзниците на Украйна във войната с Русия

Зеленски поиска „ЧЕСТНОСТ“ от съюзниците на Украйна във войната с Русия

Свят Преди 3 часа

В публикация в социалната мрежа Екс той отправи апел на фона на новото напрежение между Киев и Вашингтон

Германският канцлер Фридрих Мерц

„Това е наша работа“: Мерц не иска замразените руски милиарди да отиват в САЩ

Свят Преди 3 часа

Германският канцлер предупреди за недостиг на средства въпреки предвидения европейски заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г.

Сблъсък на умовете проправя пътя към спасението в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете проправя пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кои ще са следващите четирима номинирани воини в надпреварата?

Кристиан Николов

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора

България Преди 3 часа

Николов получи окончателна присъда през 2023 г. за катастрофата от Великден 2020 г., при която загина журналистът

<p>ЕС отлага ключова среща на върха</p>

Страх от нови атаки: ЕС отложи срещата на върха със страните от Залива

Свят Преди 3 часа

Форумът трябваше да се проведе на 24 октомври в Саудитска Арабия - нова дата все още не е обявена

Спешна мисия по въздух: Транспортираха с хеликоптер бременна жена в тежко състояние от Пазарджик до София

Спешна мисия по въздух: Транспортираха с хеликоптер бременна жена в тежко състояние от Пазарджик до София

България Преди 3 часа

Жената е била приета в МБАЛ-Пазарджик, но заради тежкото ѝ състояние е взето решение да бъде преместена в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност

Снимката е илюстративна

Удар в сърцето на руската авиация: Украински ракети „Нептун“ унищожиха шест бомбардировача Су-34М

Свят Преди 3 часа

Украинските ВМС твърдят, че са унищожили шест самолета Су-34М при нощна атака във Воронежка област

<p>Ужасяващ инцидент: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери</p>

Ужасяващ инцидент край Мадан: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери

България Преди 4 часа

75-годишен шофьор и съпругата му са настанени в болницата в Смолян, без опасност за живота

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Меган и Хари: Емоционално завръщане в Англия и нова глава за херцозите на Съсекс

Edna.bg

Мариус Куркински на 57: Пусна детска снимка, празнува два големи юбилея, пълни НДК през февруари

Edna.bg

След атаките в Черно море: Радев и Никушор Дан поискаха спешна намеса на НАТО, Алиансът свиква кризисна среща

Nova.bg

Намериха мъж в кома в асансьор на столичното метро, той издъхна в болница

Nova.bg