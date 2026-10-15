Свят

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Това решение обяви Доналд Тръмп

15 октомври 2026, 17:52
Нидал Хасан
Нидал Хасан   
Източник: АР/БТА
  • Тръмп заяви, че екзекуцията на Нидал Хасан няма да бъде излъчвана на живо, но близките на жертвите ще могат да присъстват лично.
  • Според проучване на Ipsos около 80% от американците са против прякото излъчване на екзекуцията, планирана за 3 декември.
  • Идеята на министъра на отбраната Пийт Хегсет предизвика критики и сред републиканците, като Майк Джонсън предупреди, че излъчването може да подпомогне вербуването на терористи.

Доналд Тръмп обяви, че Пентагонът няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база „Форт Худ“, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става на фона на критиките от страна на демократи и републиканци. 

 

Осем от десет американци се противопоставят на идеята за пряко излъчване на планираната за началото на декември екзекуция на Нидал Хасан, осъден за убийството на 13 американски военнослужещи през 2009 г., сочи проучване на Ипсос, публикувано от "Вашингтон пост" и "Ей Би Си нюз", предаде Франс прес.

Това несъгласие с позицията на министъра на отбраната Пийт Хегсет се наблюдава в почти всички групи анкетирани, независимо от мнението им относно самото изпълнение на смъртното наказание.

Пентагонът планира публично излъчване на първата си екзекуция чрез разстрел от десетилетия

Очаква се 56-годишният Нидал Хасан да бъде разстрелян на 3 декември във военната база Форт Худ в Тексас. На 5 ноември 2009 г. той уби 13 души, включително 12 военнослужещи, при джихадистка атака, вдъхновена от "Ал Каида".

Идеята екзекуцията му да бъде предавана на живо среща неодобрението на 91% от симпатизантите на Демократическата партия, 83% от независимите избиратели и 64% от републиканците.

Единствената група, в която проектът на Пийт Хегсет получава подкрепата, са мъжете републиканци, симпатизиращи на движението МАГА на Доналд Тръмп. Сред тях 57% подкрепят инициативата, а 42% са против.

Сред жените, подкрепящи МАГА, над две трети се противопоставят на идеята: 69% са против, а 29% я подкрепят.

Обявеното от ръководителя на Пентагона намерение екзекуцията на Хасан да бъде излъчена на живо с цел да послужи за назидателен пример предизвика възмущение в САЩ, включително сред представители на управляващото мнозинство.

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Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, предупреди, че подобно излъчване може да се превърне в "инструмент за вербуване на бъдещи терористи".

Президентът Доналд Тръмп заяви, че окончателно решение все още не е взето, макар да подкрепя самото привеждане в изпълнение на смъртната присъда. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, от своя страна, каза, че не би гледал подобна публична екзекуция, ако тя все пак бъде изпълнена.

Проучването на "Вашингтон пост", "Ей Би Си нюз" и Ипсос е направено между 9 и 13 октомври сред 2545 пълнолетни американци. Статистическата грешка е в границите на 2 процентни пункта.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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