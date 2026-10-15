Зеленски поиска „ЧЕСТНОСТ“ от съюзниците на Украйна във войната с Русия

У краинският президент Володимир Зеленски призова днес съюзниците на страната му да проявят честност във войната срещу Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на "агресора", предаде Франс прес.

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АФП отбелязва, че той е отправил този апел на фона на новото напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев.

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"Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си", посочи Зеленски в Екс, като написа думата "честност" с главни букви по примера на американския президент Доналд Тръмп.