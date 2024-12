Доналд Тръмп към осъдени на смърт, но помилвани от Джо Байдън: Вървете в ада

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп каза на 37 души, осъдени на смърт, чиито присъди бяха заменени от президента Джо Байдън, да вървят в Ада в гневна публикация в социалните мрежи на Коледа, съобщава английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

Тръмп, който е яростен защитник на смъртното наказание, избухна срещу решението на Байдън в платформата Truth Social, след като пожела весела Коледа на политическите си опоненти, към които се обърна като към „радикални леви лунатици“.

След това той се обърна и към проявената от Байдън милост и решението му, което беше обявено в понеделник: „...към 37-те най-жестоки престъпници, които убиваха, изнасилваха и грабиха, както почти никой преди тях, но току-що получиха невероятно помилване от сънения Джо Байдън.

Отказвам да пожелая Весела Коледа на тези „души“, а вместо това ще им кажа, вървете по дяволите!“.

Решението на Байдън намали смъртните присъди на 37 от 40 затворници от смъртна присъда на доживотен затвор без право на замяна и последва натиск от активисти, които предупредиха, че те вероятно все пак ще бъдат екзекутирани при завръщането на Тръмп в Белия дом.

