България

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Специализираният влекач „Алиот“ достигна до плавателния съд, но силното вълнение не позволи прехвърлянето на аварийна група на борда

Обновена преди 19 минути / 15 октомври 2026, 18:11
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О перацията по овладяване и буксировка на дрейфуващия кораб „Челси-3“ (Chelsea-3) е временно прекратена със заповед на капитана на пристанище Бургас заради рязко влошаване на хидрометеорологичните условия и силно морско вълнение. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. 

Около 13:00 часа специализираният влекач „Алиот“ е достигнал до кораба. Извършен е оглед за прехвърляне на аварийна група на борда, но метеорологичните условия не са позволили това, посочиха от ведомството. Влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са отплавали тази сутрин към района, за да овладеят кораба, да осигурят буксировка и да го отведат към пристанище Бургас.

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

По-рано днес транспортното министерство съобщи, че корабът е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско. Плаващият под малтийски флаг кораб е бил поразен от дронове в ранните часове на 13 октомври, на 17 морски мили източно от град Бяла. Плавателният съд е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към пристанище Джурджулещ в Република Молдова. При инцидента 15-членният екипаж беше успешно спасен, а корабът остана на котва в открито море. 

Във вторник министър-председателят Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Те бяха извършени седем дни след като морски и въздушни дронове поразиха други два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
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