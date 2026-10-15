България

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Първият мъж е открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ и по-късно е починал в болница

Обновена преди 1 час / 15 октомври 2026, 17:21
Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“
Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора
Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове
Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа
ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата
ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата
ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали
Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

Н америха мъж в кома в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA. Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.

Инцидент с пътник временно спря част от метрото

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.

Три часа по-късно - около 16 ч., при друг случай мъж скочил на релсите на друга метростанция. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Движението по линия 1 на софийското метро беше временно забавено заради инцидента на метростанция „Александър Малинов“, потвърдиха от „Метрополитен“ ЕАД. В рамките на няколко минути той бил изведен от релсовия път с помощта на служители на „Метрополитен“ ЕАД и полицейски служители, след което движението на влаковете било възстановено. В момента мотрисите се движат на нормален интервал.       

„Метрополитен“ ЕАД призовава пътниците да спазват правилата за безопасност в метрополитена и напомня, че при подобни ситуации бързата реакция на служителите е от ключово значение за ограничаване на риска и недопускане на по-сериозни последствия.

Вижте повече в нашата галерия:

Мъж издъхна в болница, след като бе открит в кома в асансьор на столичното метро
9 снимки
Мъж издъхна в болница след като бе открит в кома
Мъж издъхна в болница след като бе открит в кома
Мъж издъхна в болница след като бе открит в кома
Мъж издъхна в болница след като бе открит в кома
Източник: NOVA    
инцидент в метрото София метро починал мъж метростанция Жолио Кюри СДВР скок на релсите асансьор безпомощно състояние трагедия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Руски следователи задържаха главния редактор на „Новая газета“

Руски следователи задържаха главния редактор на „Новая газета“

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Поддръжник на йеменските бунтовници хуси държи макет на ракета на митинг в столицата на Йемен - Сана, 5 април 2024 г.

Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Свят Преди 48 минути

Двама йеменски правителствени служители са потвърдили атаката пред Ройтерс, а Франс прес цитира източници от силите за сигурност

Първи професионални стъпки, нови умения и реален опит: 55 млади таланти завършиха стажа си във Vivacom

Първи професионални стъпки, нови умения и реален опит: 55 млади таланти завършиха стажа си във Vivacom

Любопитно Преди 2 часа

23-тото издание на Лятната стажантска програма съчета работа по реални задачи с нови обучения и надградени инициативи

Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Изкуствен интелект ще търси съмнителните ТЕЛК-ове

Парите ни Преди 2 часа

Системата ще насочва проверките към рискови случаи, а документите за експертиза ще могат да се подават онлайн без електронен подпис, обясни Божидар Божанов

<p>Не само глоби, а и затвор за нарушаване на санкциите на ЕС</p>

На второ четене: Правната комисия гласува промени в НК относно санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда наказателна отговорност за нарушения на ограничителните мерки и за действия за тяхното заобикаляне

ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия

ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия

Свят Преди 3 часа

Руската служба разпространи видеозапис със самопризнания на задържания, но засега няма коментар от Украйна

Сезонът на морето с над 4600 нарушения

Сезонът на морето с над 4600 нарушения

Парите ни Преди 3 часа

142 души без договор и 24 деца на работа без разрешение

Шампионката Оряшкова с първо интервю след като стана майка

Шампионката Оряшкова с първо интервю след като стана майка

Любопитно Преди 3 часа

Шампионката по самбо Мария Оряшкова и куклената актриса Наталия сядат на стола срещу водещата Симона Ръждавичка, за да коментират новите участници в екстремното риалити

Зеленски поиска „ЧЕСТНОСТ“ от съюзниците на Украйна във войната с Русия

Зеленски поиска „ЧЕСТНОСТ“ от съюзниците на Украйна във войната с Русия

Свят Преди 3 часа

В публикация в социалната мрежа Екс той отправи апел на фона на новото напрежение между Киев и Вашингтон

Германският канцлер Фридрих Мерц

„Това е наша работа“: Мерц не иска замразените руски милиарди да отиват в САЩ

Свят Преди 3 часа

Германският канцлер предупреди за недостиг на средства въпреки предвидения европейски заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г.

Сблъсък на умовете проправя пътя към спасението в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете проправя пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кои ще са следващите четирима номинирани воини в надпреварата?

<p>ЕС отлага ключова среща на върха</p>

Страх от нови атаки: ЕС отложи срещата на върха със страните от Залива

Свят Преди 3 часа

Форумът трябваше да се проведе на 24 октомври в Саудитска Арабия - нова дата все още не е обявена

Спешна мисия по въздух: Транспортираха с хеликоптер бременна жена в тежко състояние от Пазарджик до София

Спешна мисия по въздух: Транспортираха с хеликоптер бременна жена в тежко състояние от Пазарджик до София

България Преди 3 часа

Жената е била приета в МБАЛ-Пазарджик, но заради тежкото ѝ състояние е взето решение да бъде преместена в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност

Снимката е илюстративна

Удар в сърцето на руската авиация: Украински ракети „Нептун“ унищожиха шест бомбардировача Су-34М

Свят Преди 3 часа

Украинските ВМС твърдят, че са унищожили шест самолета Су-34М при нощна атака във Воронежка област

<p>Ужасяващ инцидент: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери</p>

Ужасяващ инцидент край Мадан: Автомобил падна в река Арда с двама пенсионери

България Преди 4 часа

75-годишен шофьор и съпругата му са настанени в болницата в Смолян, без опасност за живота

Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания

Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания

Свят Преди 4 часа

Студенти и ученици протестират срещу условията в университетите, високите разходи за образование и слабите перспективи за работа

Помощта при раждане скача с над 56%, майчинството за втората година – 450 евро

Помощта при раждане скача с над 56%, майчинството за втората година – 450 евро

Парите ни Преди 4 часа

Детските добавки растат с до 19%, а майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 75% от обезщетението

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Меган и Хари: Емоционално завръщане в Англия и нова глава за херцозите на Съсекс

Edna.bg

Мариус Куркински на 57: Пусна детска снимка, празнува два големи юбилея, пълни НДК през февруари

Edna.bg

След атаките в Черно море: Радев и Никушор Дан поискаха спешна намеса на НАТО, Алиансът свиква кризисна среща

Nova.bg

Намериха мъж в кома в асансьор на столичното метро, той издъхна в болница

Nova.bg