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Сезонът на морето с над 4600 нарушения

142 души без договор и 24 деца на работа без разрешение

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

15 октомври 2026, 16:31
Сезонът на морето с над 4600 нарушения
Източник: istock

Инспекторите на Главна инспекция по труда (ГИТ) са открили над 4600 нарушения на трудовото законодателство в сезонните обекти по морето това лято. От май до края на септември екипи от Бургас, Варна и Добрич, подсилени с инспектори от други региони, са направили 950 проверки в заведения, хотели и други обекти, в които работят общо около 27 900 души. Кампанията е приключила, съобщи агенцията.

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Най-често работодателите са нарушавали правилата за работното време – 622 случая, и за заплащането – 486. Инспекцията е засекла 142 души да работят без трудов договор, 50 чужденци, които не са имали право да работят у нас, и 24 непълнолетни, наети без нужното разрешение.

При безопасността на труда най-честите пропуски са с инструктажите на персонала и електробезопасността. За установените нарушения са съставени 330 акта.

Проверките по Черноморието са ежегодни, защото сезонните обекти са сред най-рисковите за недеклариран труд. Типичните схеми са работа без договор, договор за непълен работен ден при реална работа по осем и повече часа, както и наемането на непълнолетни и на граждани на държави извън ЕС.

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Как да се защитите

Инспекцията напомня, че най-сигурната защита за работещите е писменият трудов договор с ясни условия и заплащане, който се получава преди първия работен ден. Всеки работещ има право да поиска от работодателя подписан екземпляр от договора, заверено в НАП копие от уведомлението за началото на работата и длъжностна характеристика.

Ако правата им са нарушени, е добре да сигнализират още докато работят на мястото, тъй като тогава контролните органи могат да помогнат най-ефективно. Сигнал може да се подаде лично във всяка регионална дирекция, по пощата или с куриер, чрез формата на сайта на инспекцията или през Системата за сигурно електронно връчване.

Редактор: Маргарита Костадинова
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