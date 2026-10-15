България

На второ четене: Правната комисия гласува промени в НК относно санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС

Законопроектът предвижда наказателна отговорност за нарушения на ограничителните мерки и за действия за тяхното заобикаляне

15 октомври 2026, 16:40
На второ четене: Правната комисия гласува промени в НК относно санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС
Източник: БТА
  • Правната комисия прие на второ четене промени в Наказателния кодекс за нарушения на ограничителните мерки на ЕС.
  • Предвиждат се затвор, глоби и лишаване от права за нарушения на санкции, включително финансови ограничения, забрани за сделки и предоставяне на услуги.
  • Наказателна отговорност ще има и за заобикаляне на санкциите, например чрез прехвърляне на средства от санкционирани лица към други лица.

На първо четене: НС прие наказания за нарушаване на санкциите на ЕС

Парламентарната комисия по правни въпроси гласува на второ четене промени в Наказателния кодекс относно санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС.

Законопроектът е внесен от Министерски съвет на 11 септември и приет на първо четене в пленарната зала със 183 гласа „за“ и 10 „против“.

Със законопроекта се предвижда да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне. За тези деяния се предвижда лишаване от свобода, глоби, както и лишаване от определени права.

С промените се създава нова глава в Наказателния кодекс с наименование „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“, в нея се предлага криминализиране на различни форми на нарушение на ограничителните мерки на ЕС, включително нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване; нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии; нарушения на забрани за предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности, включително финансиране, предоставяне на финансова помощ, инвестиции и инвестиционни услуги, както и приемане на депозити; и нарушения, свързани с предоставянето на услуги, различни от финансовите, включително правни консултации, доверително управление, счетоводни и одиторски услуги и др.

Предвижда се наказателна отговорност да бъде носена и за заобикаляне на ограничителните мерки на ЕС. Като пример за подобно поведение може да се посочи прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други лица с цел избягване на наложените ограничения.

Източник: БТА, Константин Костов    
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