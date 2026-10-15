Свят

ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия

Руската служба разпространи видеозапис със самопризнания на задържания, но засега няма коментар от Украйна

15 октомври 2026, 16:38
ФСС обвини швед в планиране на терористични атаки с дронове в Русия
Източник: БТА
  • Руската ФСС съобщи, че е задържала 35-годишен швед, заподозрян в подготовка на саботажи и атаки с дронове по поръчка на Украйна.
  • Мъжът е обвинен в незаконно преминаване на границата, а ФСС допуска и обвинения в тероризъм; Швеция засега не е предприела действия по случая.
  • Случаят идва след задържането на японски журналист в Русия по подозрение в шпионаж, което Япония отхвърли.

29-годишният Замятнин бе задържан по подозрения, че е извършвал дейност, която е навредила на шведските въоръжени сили

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви днес, че е задържала шведски гражданин, който е заподозрян в планиране на атаки и саботажи по поръчка на Украйна и е влязъл в Русия под претекст, че иска да се присъедини към руската армия, предаде Ройтерс.

ФСС посочи, че 35-годишният швед е обвинен в незаконно пресичане на границата и може да му бъдат повдигнати допълнително обвинения, свързани с тероризъм.

Службата разпространи видеозапис със самопризнанията на мъжа, който се представя като Фреди Линдхолм от Стокхолм и казва, че е пристигнал в Русия, за да използва дистанционно управляеми дронове за "терористични атаки" и саботажи.

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Шведското външно министерство заяви, че е запознато с медийните публикации за задържането на мъжа, но засега не е предприемало действия по случая. Засега няма коментар и от страна на Украйна.

Във видоеклипа шведският гражданин казва на английски, че е подписал договор в украинския град Тернопол с батальона "Айдар" на украинската армия и е преминал обучение за използване на дронове за разузнавателни цели. Руската държавна телевизия показа копие от договора, който задържаният предполагаемо е сключил с украинското министерство на отбраната.

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ФСС заяви, че е задържала мъжа в западната руска Псковска област, която се намира близо до Латвия и Беларус.

"Под предлог, че иска да се присъедини към руските въоръжени сили, той е пристигнал в Руската федерация, за да извършва саботажи и терористични актове срещу военни обекти", се казва в изявлението на ФСС.

В изявлението се посочва още, че от февруари до юни мъжът е служил като оператор на дронове в украинска военна част, която ФСС определи като "терористична организация". 

Онзиден руската специална служба съобщи, че е задържала и японски журналист в руския Далечен изток, обвинен в шпионаж. Японската министър-председателка Санае Такаичи отрече днес Япония да извършвала шпионаж на територията на Русия.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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