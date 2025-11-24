Любопитно

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

24 ноември 2025, 16:28
Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение.

Нетра Мантена, дъщеря на индийския милиардер с бизнес в САЩ Рама Раджу Мантена, се омъжи за Вамси Гадираджу в Удайпур – с живописни дворове, впечатляващи гледки към езерото и архитектура от бял мрамор, създаващи изключителна обстановка за това значимо събитие.

От звездите на Боливуд до международни икони като Джъстин Бийбър, DJ Тиесто и Дженифър Лопес, семействата Мантена и Гадираджу не са пропуснали нищо, за да направят сватбата незабравима за всички.

Булката Нетра Мантена е дъщеря на фармацевтичния милиардер Рама Раджу Мантена, базиран в САЩ, докато младоженецът Вамси Гадираджу е съосновател и CTO на Superorder. Сватбените тържества се проведоха на локации като Leela Palace и Island Palace на езерото Пичола и включват церемонии халди и мехенди, последвани от нощ на сангет, където знаменитости показаха впечатляващи танцови изпълнения.

Сватбата на Нетра Мантена и Вамси Гадираджу се очертава като най-голямото празненство на годината и вече привлече значително внимание през последните дни. Тържествата се проведоха в City Palace и на Jagmandir Island Palace. Градът край езерото бе украсен с осветени дворци, народни барабани, танцьори на гхуумар и културни традиции на Мевари, за да посрещне гостите.

Бяха организирани няколко чартърни полета, за да бъдат доведени гостите до мястото на събитието. Сватбата съчетаваше кралски традиции с модерен привкус. Предвидени бяха голяма сцена, високотехнологично озвучаване, впечатляващи визуални ефекти и специално осветление.

Поканата за сватбата бе представена в елегантна кутия в наситено рубинено червено, с имената на двойката Нетра и Вамси изписани с красиви бели букви.

Сватбеният списък на гостите включваше Доналд Тръмп-младши. Тъй като Рама Раджу Мантена има голяма репутация в САЩ, събитието бе истинска звездна сватба. Тръмп-младши беше забелязан на мястото заедно с 126 специални гости от почти 40 страни, под строг контрол за сигурност.

Присъстваха и големи имена от Боливуд като Хритик Рошан, Ранвир Сингх, Шахид Капур, Каран Джохар, Нора Фатехи, Варун Дхаван, Крити Санон, Джанви Капур, Жаклин Фърнандес, Мадхури Диксит, Диa Мирза и други.

Сватбата на Нетра и Вамси бе сред най-големите събития за 2025 г., с международни звезди и гости от световен ранг. Празненствата започнаха с енергично изпълнение на международния DJ Тиесто, чийто видеоклипове се разпространиха в социалните мрежи.

Халди церемонията се проведе в Taj Lake Palace, последвана от бляскавата санджеет церемония, организирана от Каран Джохар. Мехенди церемонията бе на 22 ноември 2025 г., а сватбата и приема на 23 ноември. В четиридневните празненства имаше гостите забавляваха Джъстин Бийбър, Дженифър Лопес, Black Coffee, Cirque du Soleil и DJ Aman Nagpal.

Поради голямото значение на Удайпур като туристически център и очаквания висок поток от хора, сигурността на събитието бе засилена. Бяха подготвени специални планове за придвижване от летището до местата на церемониите. Централните и специалните служби за сигурност проверяваха сигурността на City Palace и Jagmandir. Освен че бе най-голямото събитие за сезона, сватбата стимулира и туристическия сектор, като хотелите и историческите места бяха на пълен капацитет и генерираха значителни приходи за Удайпур.

Сватбата на Нетра Мантена и Вамси Гадираджу беше истински празник на лукса и международния блясък.

Сватба на Нетра Мантена и Вамси Гадираджу Удайпур Милиардерска сватба Луксозно събитие Индийска сватба Знаменитости Боливудски звезди Джъстин Бийбър Дженифър Лопес Рама Раджу Мантена
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

