Свят

Тръмп: Си Цзинпин може да окаже голямо влияние на Владимир Путин

Американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега

23 октомври 2025, 08:49
Тръмп: Си Цзинпин може да окаже голямо влияние на Владимир Путин
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея, предаде Франс прес.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

"Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.

Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.

Преди ден американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега. "Всеки път, когато говоря с Владимир, имам добри разговори с него и после те не водят до нищо", каза Тръмп.

Президентът на САЩ се очакваше да се срещне до седмици с Путин в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му, не иска да участва в "безсмислени срещи".

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Тръмп Си Китай Путин Русия Украйна САЩ
Последвайте ни

По темата

Два трамвая се удариха на гара

Два трамвая се удариха на гара "Подуяне" в София (СНИМКИ)

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

pariteni.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Свят Преди 19 минути

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба

<p>Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора</p>

Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора

Свят Преди 31 минути

По случая е започнало разследване

<p>Гледат на втора инстанция изменението на мярката на&nbsp;Никола Барбутов</p>

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи

<p>Зеленски ще присъства на срещата на Европейския съвет в Брюксел</p>

Европейският съвет обсъжда укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

Свят Преди 2 часа

От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков

Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Свят Преди 2 часа

Поръчката вероятно цели да подсили малкия флот от самолети за въздушно зареждане на Китай

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Свят Преди 2 часа

САЩ обявиха, че са готови да предприемат и още действия

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Свят Преди 2 часа

"Не можехме да повярваме – имаше много викове, крясъци и всякакви емоции в тъмното“

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

Свят Преди 2 часа

Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Технологии Преди 3 часа

В сравнение с настоящите най-бързи суперкомпютри

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 9 часа

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 10 часа

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 12 часа

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 12 часа

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Страстно дива: Памела Андерсън и най-бурната връзка в живота й

Edna.bg

Лесен психологически трик, с който ще получавате това, което искате

Edna.bg

Предлагат нова идея за намаляване на чужденците в отборите

Gong.bg

Изненадваща раздяла в Левски

Gong.bg

Доналд Тръмп отмени срещата с Путин

Nova.bg

Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Nova.bg