Тръмп: Си Цзинпин може да окаже голямо влияние на Владимир Путин

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея, предаде Франс прес.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

"Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.

Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.

Преди ден американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега. "Всеки път, когато говоря с Владимир, имам добри разговори с него и после те не водят до нищо", каза Тръмп.

Президентът на САЩ се очакваше да се срещне до седмици с Путин в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му, не иска да участва в "безсмислени срещи".