Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива

Вучич се срещна с екипа, отговорен за енергийната стабилност и сигурност на страната

24 ноември 2025, 16:21
Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива
Източник: iStock/Getty Images

В Сърбия има достатъчно от всички петролни деривати, съобщи правителството след извънредно заседание, на което бе обсъдена енергийната ситуация в страната, предава в. "Политика".

Министрите обсъдиха ситуацията в енергийния сектор и начините за поддържане на стабилни доставки на петролни деривати на пазара, се казва в съобщение до медиите на правителствената пресслужба..

Сръбският президент Александър Вучич се срещна вчера с екипа, отговорен за енергийната стабилност и сигурност на страната. Той заяви, че са обсъдени всички актуални предизвикателства и са постигнати важни заключения, за да се защитят интересите на Сърбия и да се гарантира безопасно и надеждно снабдяване за гражданите и икономиката на Сърбия.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

След тази среща министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че се очаква отговор от САЩ относно работата на сръбската петролна компания НИС днес или утре и каза, че гражданите не трябва да се притесняват и че ще има достатъчно от всички петролни продукти.

Тя посочи, че сръбското правителство е разработило сценарии за снабдяването на пазара с горива.

Министърът на външните работи Марко Джурич, който е член на екипа за енергийна стабилност, заяви днес пред обществената телевизия РТС, че доставките на енергия са гарантирани.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Въпреки това, както каза той, по отношение на НИС преговорите все още продължават.

„Сърбия се е подготвила добре, действа честно и прозрачно. Продължаваме да информираме обществеността прозрачно. Очакваме информация за нови сделки. Мълчанието е тежко, разговорите се водят в чувствителен геополитически момент“, каза Джурич.

„Нашият интерес е НИС да продължи да функционира“, добави  сръбският външен министър и уточни, че целта на САЩ е  да отдели Европа от Русия по отношение на енергетиката.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
Сърбия Енергийна криза НИС Петролни деривати Санкции САЩ Русия Енергийна сигурност Александър Вучич Доставки на горива
