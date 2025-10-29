Свят

Подариха златна корона на Тръмп в Южна Корея

По време на визитата си в Южна Корея Доналд Тръмп получи златна корона и най-високото отличие на страната, докато Сеул залага на символиката на „златната ера“ в отношенията между двете държави

29 октомври 2025, 12:02
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп бе посрещнат с разкош в Южна Корея, където се срещна с президента Лий Дже Мьон. Въпреки първоначалните планове, среща с Ким Чен Ун няма да има, а всички погледи сега са насочени към предстоящия му разговор с китайския президент Си Дзинпин за потенциално търговско споразумение с глобални икономически последствия, съобщава CNN.

Източник: Getty Images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше обсипан с лукс и внимание в Южна Корея, където проведе среща с президента Лий Дже Мьон - последната спирка от неговата кратка, но наситена обиколка из Азия.

При пристигането си Тръмп беше посрещнат от военен оркестър, който свиреше песента „YMCA“ на групата Village People - мелодия, превърнала се в неофициален химн на неговите митинги.

След това той се обърна към ръководители на компании на среща в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), където защити митническата си политика и намекна, че търговско споразумение с Южна Корея ще бъде финализирано „много скоро“.Южна Корея се постара да впечатли Тръмп, известен с любовта си към златото - като му подари златна корона, най-високото почетно отличие на страната, и му сервира десерт с позлата.

Източник: Getty Images

Сега вниманието е насочено към срещата му с китайския лидер Си Дзинпин, която ще се проведе в четвъртък. Очаква се разговорите да се фокусират върху потенциална сделка с глобално икономическо значение.

Тръмп потвърди, че няма да се среща с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун по време на тази обиколка, въпреки че по-рано е изразявал готовност да го направи.

Подробности от Южна Корея

Медалът: Тръмп стана първият американски лидер, удостоен с най-високото отличие на Южна Корея - Ордена на Мугунхва, в знак на признание за усилията му да донесе мир на Корейския полуостров.

Короната: Президентът Лий му подари реплика на историческа златна корона от времето на древното царство Сила – поредният пищен подарък от обиколката му в Азия.

Десертът: По време на официалния обяд бе поднесен десерт от „брауни и мандарини, украсени със злато“, върху чиния с надпис „PEACE“ („МИР“) – символ на „златната епоха“ в отношенията между САЩ и Южна Корея“, както посочиха от офиса на Лий.

Какво иска Сеул: Президентът Лий настоя САЩ да одобрят доставка на гориво за ядрено задвижвани подводници, които Южна Корея иска да изгради, за да поддържа паритет със Северна Корея и Китай.

Отбрана: Лий заяви, че ще увеличи военните разходи на страната, за да облекчи „бремето“ върху САЩ.

Протести: В град Кьонгджу Тръмп бе посрещнат от малобройни, но шумни демонстранти, които осъдиха „авторитарната“ му политика.

Източник: Getty Images

Южна Корея реши да заложи на символиката на златото, за да направи впечатление на президента на САЩ.

Менюто за официалния работен обяд между Доналд Тръмп и президента Лий Дже Мьон включваше златно украсен десерт, олицетворяващ „споделения стремеж към мир и просперитет между двете нации“.

Освен браунитата и мандарините със златен прах, чинията беше гравирана с думата „МИР“.

Преди това Тръмп получи копие на златната корона от царството Сила, оригиналът на която се съхранява в Националния музей в Кьонгджу.

Президентът Лий носеше вратовръзка в златист цвят, за която кабинетът му обясни, че „отразява вкуса на президента Тръмп към златото, символизира златното бъдеще на съюза между САЩ и Южна Корея и подчертава статута на страната“.

Откакто пое поста през януари, Тръмп донесе страстта си към златото и в Белия дом - Овалният кабинет е украсен с позлата, а новата държавна бална зала, която се строи, ще включва златни и кристални полилеи, позлатени колони и инкрустации.

Менюто в Кьонгджу включваше и предястие от корейски морски дарове с дресинг „Thousand Island“ - в чест на нюйоркските корени на Тръмп, последвано от основно ястие от къси ребра от американско говеждо, зеленчуци и прясно оризово ястие от местна реколта.

На вечерята по-късно гостите бяха почерпени с вина Trump Chardonnay и Trump Cabernet Sauvignon от винарната, управлявана от сина му Ерик Тръмп.

Източник: Getty Images

Китайското външно министерство потвърди, че президентът Си Дзинпин ще се срещне с Доналд Тръмп в Южна Корея.

Двамата ще „обменят мнения по двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес“, съобщи говорител на министерството, уточнявайки, че срещата ще се състои в град Пусан.

Вашингтон обяви планираната среща няколко дни по-рано, но Пекин традиционно потвърждава присъствието на висши ръководители едва непосредствено преди подобни събития.

Президентът Лий Дже Мьон официално поиска от Доналд Тръмп одобрение за внос на гориво за ядрено задвижвани подводници, които страната иска да построи, за да може да следи подводния флот на Северна Корея и Китай.

„Ако президентът вземе решение да ни позволи да получим това гориво, ще сме му изключително признателни,“ заяви Лий преди двустранната среща с Тръмп в Кьонгджу.

Той подчерта, че Южна Корея не възнамерява да изгражда подводници, способни да носят ядрени оръжия, а само конвенционални, задвижвани с ядрена енергия.

„Дизеловите подводници имат ограничени възможности за подводно придвижване, което затруднява проследяването на севернокорейските и китайските подводници,“ каза Лий.

Източник: Getty Images

С американско одобрение, допълни той, Южна Корея би могла „да провежда морски отбранителни операции в околните води и така значително да намали натоварването върху американските сили в региона“.

Предишни южнокорейски правителства също са изразявали интерес към такива подводници, но САЩ традиционно са се противопоставяли на подобни инициативи заради опасения, свързани с ядреното разпространение.

По-рано тази година Северна Корея демонстрира собствена разработка на ядрено задвижвана подводница - оръжейна система, която представлява сериозна заплаха за сигурността на Южна Корея и САЩ.

