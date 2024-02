"Трудно е да си представим по-сериозно нараняване": Ужасната съдба на Амбреен Фатима Шейх

М ъж е вкаран в затвора заедно с родителите си, след като съпругата му е била принудена да приема лекарства и след като е била залята с разяждащо вещество, което я е оставило в персистиращо вегетативно състояние, от което тя никога няма да се възстанови.

Амбреен Фатима Шейх е била на 30 години, когато Асгар Шейх и родителите му са ѝ дали лекарството срещу диабет глимепирид. То е предизвикало катастрофално мозъчно увреждане, след като тя е била доведена в Обединеното кралство от Пакистан след уговорен брак, се казва в решението на Кралския съд в Лийдс.

Г-жа Шейх също така е била залята с разяждащо вещество, вероятно някакъв вид почистваща течност, тъй като е била малтретирана в къщата в дните, предшестващи приемането ѝ в болница на 1 август 2015 г., заяви съдията. Първоначално се е смятало, че г-жа Шейх, която сега е на 39 години, ще умре, но когато апаратът за изкуствено дишане е бил изключен в болницата, тя е започнала да диша сама.

Съдът разбра, че тя е останала без съзнание за себе си и за заобикалящата я среда, без двигателни реакции или реакция на болка и никога няма да се възстанови. Прокурорите заявиха, че тя оцелява само благодарение на храненето през тръба и в крайна сметка ще умре вследствие на случилото се с нея, въпреки че това може да не се случи в продължение на много години.

"Трудно е да си представим по-сериозно нараняване, освен смърт", заяви г-жа Ламбърт, съдията, който произнася присъдата.

