Трима журналисти на Путин загинаха за по-малко от месец

З оя Коновалова, 48-годишна, водеща и главен редактор на Кубанската държавна телевизионна и радиокомпания, един от националните телевизионни канали на руския президент Владимир Путин, беше намерена мъртва в Краснодар.

Причината за смъртта обаче е доста съмнителна, тъй като става въпрос за отравяне, както и в случаите на другите двама журналисти.

☠️ Russia: Propagandist Zoya Konovalova, editor-in-chief of the Kuban State Television and Radio Broadcasting Company, found dead in her home with her ex-husband. Cause of death: Poisoning by an unknown substance. pic.twitter.com/jNb8ELM9po

Тялото на Коновалова беше намерено на 5 януари в дома ѝ заедно с тялото на 52-годишния ѝ бивш съпруг. Това е последната от поредицата мистериозни смъртни случаи на видни руски личности, откакто силите на Путин нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

По телата на Коновалова и бившия ѝ съпруг не са открити видими наранявания, съобщи руската държавна информационна агенция РИА Новости.

"Предполагаемата причина за смъртта е отравяне", заяви информационната агенция, като добави, че тя е оставила след себе си дъщеря и син.

Незабавно е започнало разследване, след което трябва да станат известни повече подробности.

Но случващото се е тревожно, защото нейният случай не е изолиран.

Новината за смъртта ѝ идва, след като друг руски журналист, Александър Рибин, беше намерен мъртъв в Ростов. Причината за смъртта му също не е ясна.

The body of journalist Alexander Rybin was found in the city of Shakhty in the Rostov Oblast. It is not known what caused his death. Rybin cooperated with the Rabkor website, whose editor-in-chief is Russian sociologist Boris Kagarlitsky. pic.twitter.com/S533mjR2ol