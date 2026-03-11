България

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

11 март 2026, 12:02
Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план
Д вижим се по добре установена процедура - т. нар. хронограма, свързана с машинното гласуване и удостоверяването на техническите устройства за това гласуване, както и на другата ни възложена техническа задача от ЦИК, която е осигуряване на видео наблюдението. Това каза служебният министър на електронното управление Георги Шарков по време на изслушване в пленарна зала във връзка с подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори. 

Относно тегленето на десет машини, които впоследствие ще бъдат включени в процеса на удостоверяване и тестване, процедурата включва предварителния случаен избор на машините, добави Шарков. Тя хронологично не е свързана с избора на изпълнител, тъй като машините са държавна собственост и от предоставения списък избираме 11 528 машини, които ЦИК има намерение да използва за изборите, обясни той.

И добави: "Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Когато бъде завършен имаме съответни следващи стъпки, които имаме готовност да свършим". 

Сформирана е работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствие от Изборния кодекс. Имаме задача за изготвяне на проект на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието до два работни дни от получаване на техническото предложение на изпълнителя. Имаме машини, но изчакваме това след като бъде прописан договорът с изпълнителя и в момента, в който го получим, имаме готовност, каза Георги Шарков.

"Имаме и обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието, а след това имаме утвърждаване на тази методика до два дни след приключване на общественото обсъждане. Следва сформиране на екипи за удостоверяване на съответствието, което вече сме готови да извършим, покана до регистрираните партии за участие в процеса. Надявам се, че ще имаме време да свършим всичко това в предвидените  срокове", каза още министърът.

"Движим се по план, ако има промяна, свързана с бройки и машини, ние ще се адаптираме", подчерта Шарков.

"Относно втората техническа функция по обслужване на видеонаблюдението имаме решение на Министерски съвет съгласно досега използваната методика и наличните машини да възложим изпълнението на "Информационно обслужване", което е доказано, контролирано публично и всяка година работи все по-добре", допълни Шарков.

