Кремъл: Трезвите глави чуха сигналите от Русия, безразсъдните ще продължат политиката си

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че измененията в ядрената доктрина на Русия се подготвят и предстои да бъдат официализирани, тоест съответните документи, определящи обстоятелствата, при които Москва ще използва атомно оръжие, ще се обновят, предаде Ройтерс.

По-рано тази седмица президентът Владимир Путин предупреди Запада, че според предложените изменения в доктрината Русия може да използва ядрено оръжие, ако бъде атакувана с конвенционални ракети и ще приема всяко нападение срещу нейна територия, подкрепено от ядрена държава, за съвместно нападение.

