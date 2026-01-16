Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Б езмилостното избиване на антиправителствени протестиращи в Иран изглежда е спряло – но само защото жителите са държани като заложници в домовете си от въоръжени с картечници сили за сигурност, които са залели улиците, съобщиха източници на The Post в четвъртък.

След седмици на антиправителствени протести в Иран, оставили хиляди загинали, масовата мобилизация на силите за сигурност потуши демонстрациите, като много хора сега се страхуват дори да стъпят навън.

„Имаше танкове – танкове има навсякъде“, казва източник пред The Post след разговор с роднини в Техеран за настоящата ситуация. „Има покрити камиони с по 10 души вътре, въоръжени с картечници, които се прицелват във всеки на страната на улицата“.

Друг човек в Техеран споделя, че страхът е обзел столицата, докато полицията и силите за сигурност патрулират по пътищата и извършват проверки.

Местният жител потвърждава, че единствената причина в четвъртък в Техеран да се върне спокойствието е масовото избиване на протестиращи. Според базираната в САЩ Агенция на правозащитниците (HRANA), повече от 2600 души са били убити от началото на демонстрациите.

„Вече няма протести заради масовите убийства. С 12 000 загинали, хората са ужасени“, казва местният жител, визирайки по-високите оценки за броя на жертвите от активистки групи.

Източникът призова президента Тръмп да се намеси сега, въпреки твърденията му от сряда, че „другата страна“ е дала индикации, че Иран е спрял убиването на протестиращи.

„Чакаме действията на Тръмп, той обеща да подкрепи иранските протестиращи, ако режимът ги убива! Време е да атакуваме този брутален режим!“, заявява местният жител. Тръмп беше заплашил да предприеме военни действия срещу Иран, ако страната продължи да убива протестиращите.

Кадри от Техеран от четвъртък показват жители, които са навън и се опитват да продължат деня си възможно най-нормално, заобиколени от превозни средства, унищожени по време на протестите.

Някои са се насочили към болниците и моргите, за да приберат телата на своите близки, убити в демонстрациите. Според един от източниците на The Post, официалните лица са заплашили, че ще изхвърлят телата в масов гроб, ако роднините не ги потърсят скоро.

Силите за сигурност на Иран са обвинени в извършването на една от най-бруталните атаки срещу протестиращите в историята на Ислямската република, с близо 17 000 арестувани според HRANA.

Появиха се шокиращи видеоклипове на масови стрелби срещу цивилни, както и на брутално нападение в болницата „Имам Хомейни“ в Илам, където въоръжените сили са ранили пациенти и медицински персонал.

Свидетели потвърждават, че силите за сигурност са започнали да стрелят вътре в болницата и да използват сълзотворен газ, докато са търсили ранени при по-ранен протест. Около 11 пациенти са били отведени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), съобщава DW.

„Знаехме, че агентите по сигурността идват, за да арестуват ранените или да запишат самоличността им“, споделя пред медията медицинска сестра, която запазва анонимност. „Хората се събраха на входа, за да ги спрат. В същото време отчаяно не ни достигаше кръв, затова в социалните мрежи бяха пуснати призиви за донори. Но IRGC и специалните части попречиха на донорите да стигнат до нас“.

Обсадата на болницата е продължила повече от 24 часа, като пациенти, лекари, медицински сестри и дори деца са пострадали при насилието, според доклади на правозащитни организации.

„Силите за сигурност са нахлули в болницата „Имам Хомейни“ в Илам, използвайки сълзотворен газ и пребивайки пациенти и медицински персонал“, се казва в последния доклад на мисията за установяване на фактите на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

Пълният мащаб на репресиите срещу протестиращите все още не е потвърден независимо след националното прекъсване на комуникациите в Иран.

Протестите и убийствата на демонстранти бяха фокус на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в четвъртък.

Ирано-американската активистка Масих Алинеджад предупреди ООН, че с Ислямската република не може да се действа по нормален начин, оприличавайки Техеран на терористичната групировка „Ислямска държава“. Алинеджад поиска лидерите на Техеран да бъдат третирани като ИДИЛ, в противен случай убийствата в Иран ще се влошат.

„Милиони невинни, невъоръжени иранци бяха заставени да мълчат чрез куршуми, масови арести, затвори и пълно информационно затъмнение – без интернет, без мобилни телефони и без стационарни линии“, каза тя в емоционална реч. „Иран е в пълен мрак“.

Активистката в изгнание – известна с откритите си критики към иранското правителство и с насърчаването на жените да се противопоставят на драконовския закон, принуждаващ ги да носят забрадки (хиджаб) – беше мишена на поръчково убийство от режима през юли 2022 г. в дома си в Бруклин. Но наемните убийци от руска банда се провалиха поради поредица от грешки и бяха осъдени на 25 години във федерален затвор през октомври.