Свят

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

16 януари 2026, 11:56
Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата
Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран
Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна
САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела
Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%
Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Б езмилостното избиване на антиправителствени протестиращи в Иран изглежда е спряло – но само защото жителите са държани като заложници в домовете си от въоръжени с картечници сили за сигурност, които са залели улиците, съобщиха източници на The Post в четвъртък.

(Във видеото: САЩ обмислят мерки срещу Иран заради протестите)

След седмици на антиправителствени протести в Иран, оставили хиляди загинали, масовата мобилизация на силите за сигурност потуши демонстрациите, като много хора сега се страхуват дори да стъпят навън.

„Имаше танкове – танкове има навсякъде“, казва източник пред The Post след разговор с роднини в Техеран за настоящата ситуация. „Има покрити камиони с по 10 души вътре, въоръжени с картечници, които се прицелват във всеки на страната на улицата“.

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Друг човек в Техеран споделя, че страхът е обзел столицата, докато полицията и силите за сигурност патрулират по пътищата и извършват проверки.

Местният жител потвърждава, че единствената причина в четвъртък в Техеран да се върне спокойствието е масовото избиване на протестиращи. Според базираната в САЩ Агенция на правозащитниците (HRANA), повече от 2600 души са били убити от началото на демонстрациите.

„Вече няма протести заради масовите убийства. С 12 000 загинали, хората са ужасени“, казва местният жител, визирайки по-високите оценки за броя на жертвите от активистки групи.

Гневът в Иран: Армията предупреди, че "ще се изправи срещу враговете"

Източникът призова президента Тръмп да се намеси сега, въпреки твърденията му от сряда, че „другата страна“ е дала индикации, че Иран е спрял убиването на протестиращи.

„Чакаме действията на Тръмп, той обеща да подкрепи иранските протестиращи, ако режимът ги убива! Време е да атакуваме този брутален режим!“, заявява местният жител. Тръмп беше заплашил да предприеме военни действия срещу Иран, ако страната продължи да убива протестиращите.

Кадри от Техеран от четвъртък показват жители, които са навън и се опитват да продължат деня си възможно най-нормално, заобиколени от превозни средства, унищожени по време на протестите.

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Някои са се насочили към болниците и моргите, за да приберат телата на своите близки, убити в демонстрациите. Според един от източниците на The Post, официалните лица са заплашили, че ще изхвърлят телата в масов гроб, ако роднините не ги потърсят скоро.

Силите за сигурност на Иран са обвинени в извършването на една от най-бруталните атаки срещу протестиращите в историята на Ислямската република, с близо 17 000 арестувани според HRANA.

Появиха се шокиращи видеоклипове на масови стрелби срещу цивилни, както и на брутално нападение в болницата „Имам Хомейни“ в Илам, където въоръжените сили са ранили пациенти и медицински персонал.

Свидетели потвърждават, че силите за сигурност са започнали да стрелят вътре в болницата и да използват сълзотворен газ, докато са търсили ранени при по-ранен протест. Около 11 пациенти са били отведени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), съобщава DW.

Силната съпротива на Иран: Екзекутираха протестиращ

„Знаехме, че агентите по сигурността идват, за да арестуват ранените или да запишат самоличността им“, споделя пред медията медицинска сестра, която запазва анонимност. „Хората се събраха на входа, за да ги спрат. В същото време отчаяно не ни достигаше кръв, затова в социалните мрежи бяха пуснати призиви за донори. Но IRGC и специалните части попречиха на донорите да стигнат до нас“.

Обсадата на болницата е продължила повече от 24 часа, като пациенти, лекари, медицински сестри и дори деца са пострадали при насилието, според доклади на правозащитни организации.

„Силите за сигурност са нахлули в болницата „Имам Хомейни“ в Илам, използвайки сълзотворен газ и пребивайки пациенти и медицински персонал“, се казва в последния доклад на мисията за установяване на фактите на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

Пълният мащаб на репресиите срещу протестиращите все още не е потвърден независимо след националното прекъсване на комуникациите в Иран.

Протестите и убийствата на демонстранти бяха фокус на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в четвъртък.

Ирано-американската активистка Масих Алинеджад предупреди ООН, че с Ислямската република не може да се действа по нормален начин, оприличавайки Техеран на терористичната групировка „Ислямска държава“. Алинеджад поиска лидерите на Техеран да бъдат третирани като ИДИЛ, в противен случай убийствата в Иран ще се влошат.

„Милиони невинни, невъоръжени иранци бяха заставени да мълчат чрез куршуми, масови арести, затвори и пълно информационно затъмнение – без интернет, без мобилни телефони и без стационарни линии“, каза тя в емоционална реч. „Иран е в пълен мрак“.

Активистката в изгнание – известна с откритите си критики към иранското правителство и с насърчаването на жените да се противопоставят на драконовския закон, принуждаващ ги да носят забрадки (хиджаб) – беше мишена на поръчково убийство от режима през юли 2022 г. в дома си в Бруклин. Но наемните убийци от руска банда се провалиха поради поредица от грешки и бяха осъдени на 25 години във федерален затвор през октомври.

Иран Протести Сили за сигурност Убийства Репресии Техеран Насилие в болница ООН Права на човека Интернет затъмнение
Последвайте ни
Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Петте зодии, родени да бъдат победители

Петте зодии, родени да бъдат победители

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 6 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 6 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 5 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 13 минути

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 16 минути

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 26 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 26 минути

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 30 минути

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

България Преди 38 минути

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 49 минути

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 52 минути

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

България Преди 1 час

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Любопитно Преди 1 час

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

<p>Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен</p>

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен

Любопитно Преди 1 час

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди

<p>Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти</p>

Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Свят Преди 1 час

„Трансатлантическите отношения се променят“, каза официален представител от страна членка на ЕС. „Няма връщане назад“

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

България Преди 2 часа

Според главен комисар Любомир Николов причината за смъртоносния пожар е включено зарядно устройство

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

България Преди 2 часа

"За нас е важно, че постигнатият консенсус е за това да отидем колкото се може по-скоро на избори", заяви премиерът в оставка

Кадри от смъртоносната стихия в "Свобода", отнела 3 живота

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

България Преди 2 часа

От болница „Пирогов“ уточняват, че подобни случаи на вдишване на токсични газове изискват болнично лечение и наблюдение, тъй като симптомите могат да се развият със закъснение

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Любопитно Преди 2 часа

Очакват ни дебюти, нови поредици, преводи на емблематични чуждестранни автори и творби на български автори

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

Gong.bg

Трансферите между ЦСКА и Ботев Враца не спират, още двама отидоха под Околчица

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg