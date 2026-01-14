Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Mлада иранка от Техеран, която не желае да бъде идентифицирана от съображения за сигурност, сподели своята история за случващото се в момента в страната. Тя е била откъсната от контакт с външния свят, откакто иранското правителство наложи информационно затъмнение, но в понеделник, 12 януари, за кратко успя да получи съобщения от New York Post. В продължение на няколко часа, с много прекъсваща връзка, тя разказа на какво е станала свидетел в Иран. Ето нейните думи:

Докато пиша това, току-що чух новината за още една смърт - петата само за няколко дни в моя близък кръг. Този път беше братовчедът на моя близка приятелка.

Той бил на протест със съпругата си и видял зелена светлина - вероятно от лазер на пистолет, която попаднала на лицето ѝ. Помислил само да защити жена си, застанал пред нея и бил прострелян в лицето и убит.

Както при толкова много от загиналите, режимът сега таксува семействата „такси за куршуми“, преди да им върне телата. Семейството му трябвало да плати 500 милиона томана (приблизително 5000 долара), за да го получи обратно, и го погребаха днес.

Последната ужасяваща подробност е, че в официалната причина за смърт пише „удар от остър предмет по лицето“- не написаха, че е бил прострелян, дори след като таксуваха таксата за куршума.

Но дори сред този ужас, съществува вярата, че този път е различно. Всеки вярва, че този път режимът ще падне.

Можете да го видите и да го почувствате. Улиците в Техеран са пълни с хора, които викат за правата си и протестират срещу режима.

Миналия четвъртък и петък бяха невероятни - протестирахме много. Тълпата беше извън всякакво разбиране. Беше толкова претъпкано, че шокира полицията и Гвардията.

В тези дни те използваха сълзотворен газ, лютив спрей и звукови бомби, за да изплашат хората и да разпръснат тълпата.

Беше плашещо, но искам да спомена и нещо, което беше много значимо за мен. Въпреки полицията, сълзотворния газ и лютивия спрей, хората излязоха на протеста с децата си.

Видях бременни жени сред протестиращите, които викаха за правата си.

Възрастни мъже и жени също стояха в тълпата, рамо до рамо с по-младото поколение. Хората страдат от ситуацията, независимо на каква възраст са. И те искат едно и също - смяна на режима.

Но в събота всичко се промени. Те въведоха антитерористични полицейски сили в операцията, за да започнат да ги потискат много силно, стреляйки по протестиращите.

Този режим е толкова безмилостен и кръвожаден, че е готов да убие всеки - невинни хора, които просто вървят и скандират. Те ги стрелят с бойни патрони и куршуми и са напълно нежелаещи да отстъпят.

Чух, че броят на убитите от тях хора е над 10 000. И тогава, разбира се, върховната жестокост - семействата на убитите хора трябва да платят „такси за куршуми“ на правителството, за да получат телата им.

Петима души около мен са мъртви сега и това е сърцераздирателно. Трима от тях са приятели на моя братовчед, а двама от тях са синове на приятелки на майка ми. Те бяха убити по улиците на Техеран. Всичко това заради протест за неотменимото им право на свобода.

Откакто репресиите се засилиха в събота, много от протестите не са толкова многолюдни, колкото преди. Но въпреки това ние, иранците, излизаме по улиците. Дори и да е ужасяващо.

Също така сме толкова откъснати от света. Мога да видя новините само чрез сателит (когато работи) – иначе тук има пълно затъмнение.

Смешното е, че полицията е започнала да влиза в домовете на хората без разрешение, за да разбере кой използва сателит, и събира сателитите от покривите.

В неделя на телефона на съпруга ми дойде съобщение, че е идентифициран като присъстващ на незаконни протести в квартал Сатар Хан и че е под наблюдение.

Съобщението гласеше, че той трябва незабавно да напусне мястото на протеста, в противен случай ще бъде идентифициран като размирник. Бяхме на протеста и беше страшно, но това да си в тълпата те кара да се чувстваш по-силен и по-смел.

Снощи, в понеделник, в квартал, наречен Пунак, те използваха дронове, за да идентифицират хора, за да могат да ги нападнат.

Като цяло, атмосферата в града е много странна. Почти всички магазини затварят около 17:00 ч.

За град като Техеран, където повечето магазини са отворени до полунощ, това е много обезпокоително и плашещо.

Градът е много опасен, особено от обяд нататък. Братът на моя приятел се връщал от работа в събота в квартал Махдие и група бандити, облечени в паравоенни униформи, счупили прозорците на коли в задръстването и нападнали шофьорите с мачете.

Лицето и ръцете му били ранени и той бил в операционната зала четири часа.

Нашият квартал има много офис сгради и работилници, така че няма много квартални събирания и през нощта в нашия район не се чуват много скандирания.

Но в други квартали се чуват много скандирания от зад прозорци и има много местни събирания, които започват и ескалират.

Народът на Иран е мълчал години наред въпреки тежките вреди, които са му нанесени, опитвайки се да се справи с най-лошите условия и тежката репресия.

Но сега всичко е станало толкова непоносимо, че най-накрая са нарушили мълчанието си.

Ежедневният живот е ужасен - невъзможно е да продължи както преди. Дори преди да започне насилието, цените постоянно се увеличаваха. Само от миналия месец цената на пилешкото месо и яйцата е нараснала с 35%.

За хората е станало наистина трудно да си позволяват дори основните разходи за живот.

Въздухът е изключително замърсен и през повечето дни видимостта не е ясна дори отвъд 100 метра.

През нощта, три дни в седмицата, водата се спира от около 21:00 или 22:00 ч. до 6:00 ч. сутринта.

Накратко, през тези 47 години, освен унищожаването на екосистемата и природните ресурси, увреждането на културното наследство на страната ни и прекъсването на връзките с останалия свят поради войнолюбство, те не са донесли на народа ни нищо друго освен бедност.

А сега - масова смърт.

Днес на гробището Бехещ Захра, в южната част на Техеран, след като бяха получени още мъртви тела, ми казаха, че всички скандират „Смърт на диктатора“ и отдават почит на телата на младите хора.

Не се заблуждавайте, това е масово убийство. Ние сме заложници в собствената си страна. Но вярваме в по-добро бъдеще. Борим се за нашата свобода.

И аз дълбоко се надявам, че президентът Тръмп ще изпълни обещанието си да подкрепи народа на Иран и да помогне за премахването на този режим, така че иранският народ отново да може да достигне позицията, която наистина заслужава в света.