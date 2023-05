Тревога: Учените предупреждават за рекордни температури на морската повърхност

У чените са разтревожени, тъй като температурата на морската повърхност упорито поддържат рекордно високи стойности повече от месец.

Започвайки от средата на март, данните от Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) скачат драстично спрямо по-ранните записи, като следват ниските стойности на ледовете на Арктика и Антарктика тази година.

В резултат от това голям брой океански горещи вълни се появяват по целия свят, оказвайки огромен натиск върху дивата природа.

Събитията са тревожни, но за съжаление не са неочаквани за учените, които се занимават с климата.

„Донякъде е утешително това, че моделите ни работят, но е ужасяващо да се види как измененията на климата се случват в реалния живот“, обяснява биогеохимикът на WHOI Йенс Терхаар. „Ние сме част от този процес и това е само началото.“

Предишният температурен рекорд беше през 2016 г., по време на Ел Ниньо – климатичен феномен, който допълнително затопля океаните. Въпреки че има все повече доказателства, че скоро отново ще навлезем в такова събитие, все още не сме там, което прави вероятно температурите на морската повърхност да се покачат още повече през следващата година.

Събирането затоплянето на източното крайбрежие на Чили обикновено е индикация за Ел Ниньо и точно на това сме свидетели в момента.

„Ако се появи нов Ел Ниньо, вероятно ще имаме допълнително глобално затопляне от 0,2 до 0,25 °C“, каза Йозеф Лудешер, ученият от Потсдамския институт за изследване на климата на Земята, пред BBC.

Нов Ел Ниньо би предизвикал затопляне в някои райони на планетата с над 1,5 °C за първи път, обяснява океанографът Мониня Роуган за The Conversation.

Роуган вярва, че това, което наблюдаваме, е отслабването на Ла Ниня (природен феномен, с който се свързва глобално понижение на температурите- бел.ред.), което е довело до по-хладни условия, а те маскират допълнителната топлина. Някои учени обаче са доста притеснени от възможните последствия.

Както математикът Елиът Джейкъбсън пише в Twitter, променливите температури на океана са обезпокоителни.

Because global SSTs will only increase as El Niño develops, the oceans may see a horrific 5σ SST massive heating event this year or next.



5σ = 1-in-3,490,000.



We're currently at 4.47σ.



Physicists use 5σ anomalies as proof of existence. E.g. Higgs boson.https://t.co/9G6PVnjWeh pic.twitter.com/6PgxMeAcEl