Al Jazeera: Това, което се случва в Лос Анджелис, не е правоприлагане, а окупация

С цените, които се разиграват в Лос Анджелис, би трябвало да тревожат всеки американец, който цени конституционното управление. Федерални войски са разположени в голям американски град не в отговор на въстание или природно бедствие, а за да потушат протести срещу операции по имиграционно прилагане. Целият център на Лос Анджелис е обявен за "зона на незаконно събрание".

Това посочва Ахмад Ибсаис за Al Jazeera .

Това представлява опасна ескалация, която застрашава самите основи на демократичната система на САЩ.

Всичко започна като рутинни акции на имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) на 6 юни, но бързо прерасна в нещо далеч по-зловещо. Федерални агенти обхванаха Лос Анджелис и задържаха 121 души от ресторанти, магазини и жилищни сгради. Акциите се провеждаха посред бял ден с преднамерена дързост, сякаш целта бе да се провокират гражданите.

Обществената реакция бе мигновена. Още следобед протестиращи се събраха в центъра на града, не като бунтовници, а като опечалено общество с плакати и скандирания: "Освободете ги!"

Това беше публична скръб, гневът беше облечен в думи. Но в днешна Америка дори мирните прояви на болка и гняв са забранени, ако не отговарят на наратива, зададен от властимащите.

