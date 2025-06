Австралийска репортерка е простреляна на живо с гумен куршум по време на протестите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

А встралийска репортерка беше простреляна с гумен куршум, докато отразяваше протестите срещу имиграционните акции в Лос Анджелис. Инцидентът, който се разигра пред камера, предизвика бурни реакции както в Австралия, така и в международен план, пише The Guardian.

Министерството на външните работи и търговията на Австралия (DFAT) публикува изявление, в което подчертава: „Всички журналисти трябва да могат да вършат работата си безопасно“. В него се добавя още: „Австралия подкрепя свободата на медиите и защитата на журналистите.“

Кореспондентката на "Nine News" в САЩ, Лорън Томаси, е била на живо в ефир, когато е простреляна. Тя съобщава: „След часове на относително спокойствие, ситуацията рязко ескалира. Полицията в Лос Анджелис настъпва на коне, изстрелва гумени куршуми по протестиращите и ги изтласква през центъра на града.“

Малко след това Томаси е улучена в крака от гумен куршум. Видеокадри показват как полицай се прицелва в посока на Томаси и нейния оператор, след което стреля.

На кадрите се вижда как Томаси извиква от болка и хваща прасеца си. Чува се глас на случаен минувач, който казва на полицая: „Току-що застреляхте репортера!“

На въпрос дали е добре, Томаси отговаря: „Добре съм.“

Same West teaches everyone about press freedom. Australian Reporter shot by American Police while covering Los Angeles riots. #LosAngeles #LosAngelesProtests #LosAngelesRiots #California pic.twitter.com/5TmsgzVrM3

Инцидентът предизвика политически отзвук в Австралия. Сенаторката от Зелените Сара Хансън-Йънг настоя премиерът Антъни Албанезе незабавно да потърси обяснение от администрацията на САЩ. Той може да има възможност да разговаря с Доналд Тръмп по време на предстоящата среща на върха на Г-7 в Канада, макар срещата все още да не е потвърдена.

„Журналистите трябва да могат да работят без страх от насилие. Свободата на печата е основен стълб на силна и функционираща демокрация“, подчерта Хансън-Йънг.

Сенаторът от Националната партия Мат Канаван коментира пред ABC, че „изглежда е имало целенасочено прицелване“, но допълни, че не желае да прави прибързани заключения, без да види всички факти. Според него е необходимо „подробно разследване на всички аспекти на случая“.

Сенаторът от Зелените Ник Макким също призова правителството да изрази ясно своето възмущение: „Това трябва да се направи на възможно най-високо ниво и да се случи незабавно. Не можем да чакаме.“

„Ако премиерът не е готов да вдигне телефона, министърът на външните работи задължително трябва да го направи“, добави той.

Междувременно, в събота британски фоторепортер, базиран в Лос Анджелис, също е бил ранен при сблъсък между полицията и протестиращи. Ник Стърн заяви пред The Guardian, че вероятно е бил улучен от несмъртоносен снаряд, използван заедно със светкавични гранати за контрол на тълпата.

По информация на Nine News, протестът, при който е пострадала Томаси, се е провел пред Столичния център за задържане в центъра на Лос Анджелис — място, където се задържат имигранти след предходни полицейски акции. Геолокацията от видеото поставя Томаси на адрес „Изток Темпъл“ 257 — същия блок, където се намира и офисът на имиграционните и митнически служби (ICE), основна цел на протестите.

Australian TV reporter Lauren Tomasi was shot by LAPD with rubber bullets while covering the protests in L.A. pic.twitter.com/WtLnzfrEHu