Бразилският президент Лула: Това, което се случва в ивицата Газа, не е война, а геноцид

Б разилският президент Луис Инясио Лула да Силва обвини Израел в извършване на "геноцид" срещу палестински цивилни в ивицата Газа и сравни действията му с кампанията на Адолф Хитлер за унищожаване на евреите.

„Това, което се случва в ивицата Газа, не е война, а геноцид“, каза Лула пред репортери в Адис Абеба, където присъства на среща на върха на Африканския съюз. "Това не е война на войници срещу войници. Това е война между високо подготвена армия и жени и деца", добави левият ветеран. „Това, което се случва в ивицата Газа с палестинския народ, не се е случвало в нито един друг момент в историята. Всъщност се е случило: когато Хитлер реши да унищожи евреите“.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva: "What is happening in the Gaza Strip and with the Palestinian people has never happened before in history, perhaps only when Hitler decided to kill the Jews."