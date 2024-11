Това изявление на Байдън ще предизвика ярост и нови заплахи от страна на Москва

З акъснялото решение на Джо Байдън да разреши на Украйна да използва доставените от САЩ ракети с голям обсег на територията на Русия ще бъде приветствано от Киев и почти сигурно ще накара Обединеното кралство да последва примера му. Зашеметяващата промяна в американската политика - само няколко седмици преди Доналд Тръмп да поеме поста президент на САЩ - ще предизвика и ярост и нови заплахи от страна на Москва в момент на нарастваща несигурност относно бъдещия ход на войната.

Президентът Владимир Путин предупреди Запада, че ще си играе с огъня, ако позволи на украинските сили да изстрелват към Русия доставяни от Запада крилати и балистични ракети, като заяви, че това може да предизвика дори глобален конфликт.

Официални представители на Великобритания и САЩ обаче неведнъж са съветвали столиците си да не се плашат от заканите на Москва.

И все пак, особено във Вашингтон, се появиха колебания относно използването на балистични ракети на американската армейска тактическа ракетна система (ATACMS) отвъд границите на Украйна. Изглежда обаче, че ходът на Северна Корея да изпрати хиляди свои войници да се бият с Русия е променил изчисленията на САЩ.

Вестник „Ню Йорк Таймс“, който беше сред американските медии, съобщили за решението на администрацията на Байдън относно ракетите с далечен обсег на действие, съобщи, че първият път, когато американските оръжия ще бъдат използвани на територията на Русия, вероятно ще бъде срещу руски и севернокорейски войски, които се борят с украинското нахлуване в руската област Курск.

It's a stunning shift in US policy - but Biden's announcement will trigger fury and fresh threats from Moscow



Read more🔗https://t.co/chNidazBIh