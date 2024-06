Испанецът Карлос Алкарас е новият шампион на "Ролан Гарос"

И спанецът Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата от Откритото първенство на Франция по тенис при мъжете.

Във финала в Париж той победи германеца Александър Зверев с 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 след 4 часа и 20 минути игра.

Така 21-годишният испанец запази перфектния си баланс във финали в турнири от Големия шлем - три победи в три мача, и стана най-младият тенисист, който печели титла на всяка една от трите настилки. Алкарас взе първата си купа на твърд корт през 2022 година на Откритото първенство на САЩ, през 2023 година стана шампион на трева на "Уимбълдън", а сега е първи и на червените кортове на "Ролан Гарос".

За олимпийския шампион Зверев това е втора загуба във финали в турнири от Големия шлем след поражението му във финала на Откритото първенство на САЩ от Доминик Тийм през 2020 година.

Carlos Alcaraz runs to embrace the Roland Garros ball kids. 🥹



One of the best moments of the tournament.



Smiles on all their faces and a very happy Carlitos.



A kid at heart. ❤️



pic.twitter.com/5cBpJyLSVI