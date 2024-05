Григор Димитров с победа над Александър Ковачевич

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за втория кръг на Откритото първенство на Франция.

Десетият поставен Димитров преодоля първия кръг на втория за годината турнир от Големия шлем след трисетов успех над американеца Александър Ковачевич с 6:4, 6:3, 6:4. Срещата, която бе първа между двамата тенисисти, продължи час и 58 минути игра.

Димитров и Ковачевич пласираха по 8 аса в мача, а българинът направи 35 печеливши удара и само две двойни грешки.

On to the next round 🏄



Grigor Dimitrov sails past Aleksander Kovacevic with a commanding straight-sets victory, 6-4, 6-3, 6-4! 👏 #RolandGarros #GrigorDimitrov #Dimitrov #FrenchOpen #Sportsinfotennis pic.twitter.com/JYqLPAz9MH