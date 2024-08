"Това е лудост": Президентът на Беларус ще се оттегли от властта

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че подготвя гражданите за бъдещото си оттегляне от поста на държавен глава, предаде ТАСС.

❗️President of #Belarus #Lukashenko makes a series of important statements to the #Russian media:



⚡️Lukashenko said that he is preparing people for his departure from the presidency



⚡️#Kyiv may try to provoke #Moscow to use nuclear weapons



⚡️Almost everyone who flees from… pic.twitter.com/hrdQguzJPj