„Това цирк ли е?“: Марко Рубио избухна заради въпрос за обувките му, подарени от Тръмп

Д емократична конгресменка притисна по доста странен начин държавния секретар Марко Рубио относно размера на обувките, подарени му от президента Доналд Тръмп. Ситуацията се разигра по време на изслушване пред Комисията по външни работи, което придоби неочакван обрат.

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

В сряда представителката на Калифорния Сара Джейкъбс поведе атака срещу това, което тя нарече неспособност на Рубио да „признае фактите“ за войната в Иран. Като довод тя изненадващо намеси чифт официални обувки, подарени от Тръмп, които според нея очевидно са били „твърде големи“.

„Г-н секретар, изглежда имате проблем с признаването на фактите... Не можахте да признаете дори, че обувките, които президентът ви е купил, са ви големи“, заяви Джейкъбс.

Marco Rubio grilled over his Florsheim shoes during unhinged Dem line of questioning: 'Is this a circus?' https://t.co/NlOuOSMsUO pic.twitter.com/e6gTo69Dke — New York Post (@nypost) June 3, 2026

Рубио изобщо не разбра какво има предвид тя.

„Не знам нищо за обувките. Искам да кажа, Тръмп ми подари едни обувки с марка Florsheim, които всъщност са доста добри и ми стават идеално. Не знам за какво говорите“, отвърна озадаченият държавен секретар.

По-рано тази година Тръмп подари на Рубио и на вицепрезидента Джей Ди Ванс чифтове черни официални обувки, но според разпространени снимки те изглеждаха с един размер по-големи за двамата политици.

Джейкъбс се опита да продължи репликите си с Рубио, в опит да спаси странния си и разхвърлян аргумент.

🚨 JUST IN: Marco Rubio TOYS with insufferable Rep. Jacobs (D) 🤣



JACOBS: Who won 2020?



RUBIO: I'm not answering about 2020, this is a FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE



JACOBS: You can't admit the shoes Trump bought you are too big



RUBIO: The Florsheims he gave me fit fine 🤣… pic.twitter.com/upv4b0YQOC — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 3, 2026

„Обувките ви изглеждат много добре днес, господин секретар“, подхвърли тя.

Тогава Рубио категорично постави на мястото им атакуващите го демократи:

„Как изобщо ги виждате? Те са чак долу под масата. За обувки ли говорим в момента? Шегувате ли се? Искам да кажа, това Комисията по външни работи ли е или е някакъв цирк? Какво е това?“

По-късно Рубио отхвърли с присмех и друг „абсурден и нелеп“ въпрос, свързан с навиците за сън на Тръмп. Той бе категоричен, че президентът демонстрира забележителна енергия и остава напълно бодър дори по време на дълги пътувания в чужбина.