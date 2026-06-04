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„Това цирк ли е?“: Марко Рубио избухна заради въпрос за обувките му, подарени от Тръмп

Неочакван обрат на изслушване в САЩ: Конгресменка от Демократическата партия притисна държавния секретар Марко Рубио с въпроси за размера на обувките му. Рубио реагира остро на куриозната ситуация и попита дали комисията не се е превърнала в цирк

4 юни 2026, 11:12
„Това цирк ли е?“: Марко Рубио избухна заради въпрос за обувките му, подарени от Тръмп
Източник: Getty Images

Д емократична конгресменка притисна по доста странен начин държавния секретар Марко Рубио относно размера на обувките, подарени му от президента Доналд Тръмп. Ситуацията се разигра по време на изслушване пред Комисията по външни работи, което придоби неочакван обрат.

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

В сряда представителката на Калифорния Сара Джейкъбс поведе атака срещу това, което тя нарече неспособност на Рубио да „признае фактите“ за войната в Иран. Като довод тя изненадващо намеси чифт официални обувки, подарени от Тръмп, които според нея очевидно са били „твърде големи“.

„Г-н секретар, изглежда имате проблем с признаването на фактите... Не можахте да признаете дори, че обувките, които президентът ви е купил, са ви големи“, заяви Джейкъбс.

Рубио изобщо не разбра какво има предвид тя.

„Не знам нищо за обувките. Искам да кажа, Тръмп ми подари едни обувки с марка Florsheim, които всъщност са доста добри и ми стават идеално. Не знам за какво говорите“, отвърна озадаченият държавен секретар.

По-рано тази година Тръмп подари на Рубио и на вицепрезидента Джей Ди Ванс чифтове черни официални обувки, но според разпространени снимки те изглеждаха с един размер по-големи за двамата политици.

Джейкъбс се опита да продължи репликите си с Рубио, в опит да спаси странния си и разхвърлян аргумент.

„Обувките ви изглеждат много добре днес, господин секретар“, подхвърли тя.

Тогава Рубио категорично постави на мястото им атакуващите го демократи:

„Как изобщо ги виждате? Те са чак долу под масата. За обувки ли говорим в момента? Шегувате ли се? Искам да кажа, това Комисията по външни работи ли е или е някакъв цирк? Какво е това?“

По-късно Рубио отхвърли с присмех и друг „абсурден и нелеп“ въпрос, свързан с навиците за сън на Тръмп. Той бе категоричен, че президентът демонстрира забележителна енергия и остава напълно бодър дори по време на дълги пътувания в чужбина.

Източник: nypost.com    
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