Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

8 май 2026, 16:52
Източник: БТА/АР

А мериканският държавен секретар Марко Рубио разговаря час и половина с италианския премиер Джорджа Мелони днес в Рим, предаде АНСА.

Преди това той обсъди двустранните отношения и ключови теми от световния дневен ред с италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане. После двамата позираха за фотографите, след което се оттеглиха за разговори. На срещата присъства и посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че не е обсъждал с нея въпроса за американските бази на италианска територия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че е силен поддръжник на НАТО, но, че "някой европейски страни като Испания са отказали на САЩ използването на техни бази за една много сериозна спешна ситуация и това е породило известна ненужна опасност за САЩ, които са били ангажирани в офанзива срещу Иран".

Миналата седмица Мелони заяви, че не е съгласна със заплахите на Тръмп да изтегли американски военни, базирани в натовски съюзници, в това число Италия, Германия и Испания.

В последния месец Тръмп разкритикува на няколко пъти Мелони и Италия, след като Мелони защити папа Лъв Четиринадесети срещу упреците на Тръмп.

По време на срещата на Рубио с Мелони той я е уверил в американския ангажимент за близко сътрудничество по споделени приоритети, предаде АНСА, като се позова на изявление на Държавния департамент. Целта на срещата е била укрепване на силното стратегическо партньорство между САЩ и Италия, допълва изявлението.

"Предизвикателства пред регионалната сигурност, в това число и такива, свързани с Близкия изток и Украйна и важността на продължаващото трансатлантическото сътрудничество за справяне с глобални заплахи също са били обсъждани на срещата“, се казва в изявление на Държавния департамент.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

