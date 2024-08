Извадиха всички тела от пътническия самолет, който се разби в Бразилия

Б разилските власти извадиха останките на всички 62-ма пътници от останките на самолетта, който се разби в затворен комплекс в Сао Пауло. Това предаде Sky News.

На кадри, споделени в социалните медии, се вижда как самолетът Voepass излиза от контрол, преди да се разбие в дървета в близост до къщи в град Винедо в петък.

По-късно снимки показаха горящите останки на самолета, след като той падна на земята.

Обявиха тридневен траур в памет на жертвите в Бразилия

Въпреки че е паднал в жилищен район, никой на земята не е пострадал.

В петък Voepass съобщи, че на борда на самолета е имало 57 пътници и четирима души екипаж, но в събота фирмата потвърди, че на борда е имало още един пътник, който не е бил открит, което означава, че броят на жертвите е 62.

Дарио Пачеко, кмет на Винедо, заяви, че телата на пилота и втория пилот са идентифицирани.

