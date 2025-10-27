Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

О съдената за трафик на хора Гислейн Максуел твърди, че е имала сексуален контакт с актьора Джордж Клуни по време на парти, според мемоарите на Вирджиния Джуфре, жертва на Джефри Епстийн.

Джуфре, която посегна на живота си през април, споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри, макар че самата Джуфре допуска, че тази конкретна история може да е преувеличена.

„Дали това е било вярно или не, никога няма да разберем“, пише Джуфре в мемоарите си „Ничието момиче“, публикувани миналата седмица.

Ghislaine Maxwell claimed she performed sex act on George Clooney, Virginia Giuffre’s memoir alleges https://t.co/ORu4K2T5Ar pic.twitter.com/qXLjVlf2bL — New York Post (@nypost) October 26, 2025

Твърдението, че Максуел и Клуни са имали интимна среща в тоалетна по време на парти, повтаря по-ранни разкази на Джуфре за склонността на Максуел да се хвали с предполагаеми връзки със знаменитости. Тези разкрития се появяват и в непубликуваните й мемоари „Плейбой клубът на милиардера“, чиито откъси бяха разкрити от съдия в Ню Йорк през 2020 г.

„Веднъж тя се върна замаяна като ученичка с експлозия от новини, с цялото това вълнение и еуфория в гласа ѝ, от които човек би си помислил, че е следващата принцеса“, пише Джуфре. „Но тя беше направила свирка на Джордж Клуни в банята при някакво събитие... Никога не я разочарова“, добави тя.

Embed from Getty Images

Остава неясно кога и къде би могло да се е случило подобно събитие. Клуни, който е сред холивудския елит, никога не е бил публично свързван или забелязван с Епстийн – опозорения финансист и осъден педофил, който се самоуби в затвора на 66-годишна възраст, очаквайки обвинения за трафик на хора за сексуална експлоатация.

Преди самоубийството си, 41-годишната Джуфре беше една от най-откритите критици на Епстийн и Максуел, след като била жертва на трафик от тяхна страна още като тийнейджърка. Тя придоби широка известност, когато обвини британския принц Андрю, че е един от мъжете, които са я малтретирали. В резултат на тези обвинения и нови разкрития за връзките му с Епстийн, синът на покойната кралица Елизабет II беше принуден да се откаже от кралските си титли по-рано този месец.

In a resurfaced account, Maxwell alleges a sex act with George Clooney. Full story: https://t.co/tuZaZPizqh pic.twitter.com/lIp0of0DTt — news.com.au (@newscomauHQ) October 27, 2025

Принц Андрю винаги е отричал обвиненията в неправомерни действия и дори е предполагал, че скандалната снимка с млада Джуфре в дома на Максуел в Лондон може да е фалшифицирана. Въпреки това той уреди съдебно споразумение с Джуфре през февруари 2022 г. за неразкрита сума, без да признава вина.

В момента 63-годишната Максуел излежава 20-годишна присъда в затвор за престъпления, свързани с трафик на хора за сексуална експлоатация в рамките на педофилската мрежа на Епстийн.