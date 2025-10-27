Свят

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Вирджиния Джуфре споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри

27 октомври 2025, 15:46
Източник: Getty Images

О съдената за трафик на хора Гислейн Максуел твърди, че е имала сексуален контакт с актьора Джордж Клуни по време на парти, според мемоарите на Вирджиния Джуфре, жертва на Джефри Епстийн.

Джуфре, която посегна на живота си през април, споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри, макар че самата Джуфре допуска, че тази конкретна история може да е преувеличена.

„Дали това е било вярно или не, никога няма да разберем“, пише Джуфре в мемоарите си „Ничието момиче“, публикувани миналата седмица. 

Твърдението, че Максуел и Клуни са имали интимна среща в тоалетна по време на парти, повтаря по-ранни разкази на Джуфре за склонността на Максуел да се хвали с предполагаеми връзки със знаменитости. Тези разкрития се появяват и в непубликуваните й мемоари „Плейбой клубът на милиардера“, чиито откъси бяха разкрити от съдия в Ню Йорк през 2020 г.

„Веднъж тя се върна замаяна като ученичка с експлозия от новини, с цялото това вълнение и еуфория в гласа ѝ, от които човек би си помислил, че е следващата принцеса“, пише Джуфре. „Но тя беше направила свирка на Джордж Клуни в банята при някакво събитие... Никога не я разочарова“, добави тя.

Embed from Getty Images

Остава неясно кога и къде би могло да се е случило подобно събитие. Клуни, който е сред холивудския елит, никога не е бил публично свързван или забелязван с Епстийн – опозорения финансист и осъден педофил, който се самоуби в затвора на 66-годишна възраст, очаквайки обвинения за трафик на хора за сексуална експлоатация.

Преди самоубийството си, 41-годишната Джуфре беше една от най-откритите критици на Епстийн и Максуел, след като била жертва на трафик от тяхна страна още като тийнейджърка. Тя придоби широка известност, когато обвини британския принц Андрю, че е един от мъжете, които са я малтретирали. В резултат на тези обвинения и нови разкрития за връзките му с Епстийн, синът на покойната кралица Елизабет II беше принуден да се откаже от кралските си титли по-рано този месец.

Принц Андрю винаги е отричал обвиненията в неправомерни действия и дори е предполагал, че скандалната снимка с млада Джуфре в дома на Максуел в Лондон може да е фалшифицирана. Въпреки това той уреди съдебно споразумение с Джуфре през февруари 2022 г. за неразкрита сума, без да признава вина.

В момента 63-годишната Максуел излежава 20-годишна присъда в затвор за престъпления, свързани с трафик на хора за сексуална експлоатация в рамките на педофилската мрежа на Епстийн.

Източник: nypost.com    
Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Любопитно Преди 38 минути

Човешката сексуалност наистина е сложно преживяване и то такова, което ни засяга и се влияе както от физически, така и от емоционални фактори

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Любопитно Преди 1 час

Военният самолет OA-1K Skyraider II с турбовитлов двигател на Националната гвардия на Оклахома бил на тренировъчна мисия от базата Will Rogers Air National Guard Base в четвъртък, когато екипажът усетил повреда в двигателя

<p>Мариан Бачев с позиция след ареста на актьора Росен Белов</p>

Министърът на културата Мариан Бачев: Росен Белов не е бил съдружник в театралната фондация

България Преди 1 час

Това е първото изявление на министъра след задържането на актьора

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Свят Преди 1 час

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Любопитно Преди 1 час

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Свят Преди 1 час

Това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

<p>Кога е време да кажете &bdquo;стоп&ldquo; на алкохола</p>

Кога е време да се откажем от алкохола според лекарите

Любопитно Преди 2 часа

С напредване на възрастта дори малки количества алкохол могат да повишат риска от падания, когнитивни проблеми и опасни взаимодействия с лекарства

<p>Отиде си проф. Ангел Велчев</p>

Отиде си проф. Ангел Велчев, пионер в ландшафтознанието

България Преди 2 часа

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 2 часа

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 2 часа

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 2 часа

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 2 часа

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 2 часа

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 2 часа

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

