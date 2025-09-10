Свят

Доналд Тръмп отрече да е автор на писмо с неприлично съдържание до Джефри Епстийн

Въпросното писмо, датирано от 2003 г., чието авторство се приписва на Тръмп, беше оповестено от законодатели демократи в понеделник

10 септември 2025, 08:57
Доналд Тръмп отрече да е автор на писмо с неприлично съдържание до Джефри Епстийн
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери вчера, че „подписът не е негов“ под предполагаемо писмо с неприлично съдържание, адресирано до скандалния финансист Джефри Епстийн, и направено обществено достояние тази седмица от парламентаристи от Демократическата партия в рамките на скандала, който компрометира американския президент, предаде агенция Франс прес.

Въпросното писмо, датирано от 2003 г., чието авторство се приписва на Тръмп, беше оповестено от законодатели демократи в понеделник,

докато аферата Епстийн, богат нюйоркски финансист, починал в затвора през 2019 г. преди процеса за сексуални престъпления срещу него, продължава да разпалва обществени дебати в САЩ.

„Това не е моят подпис и не е моят начин на изразяване, всеки, който ме следи, отдавна знае, че това не е моят начин на изразяване. Това е абсурдно“, каза Тръмп в кратко изявление за представители на медиите пред ресторант в американската столица Вашингтон.

Това е първата публична реакция на републиканския лидер, след като писмото стана обществено достояние.

На него има изрисувани очертания на женски бюст и то представлява въображаем разговор между Тръмп и Епстийн, които по това време са част от нюйоркския елит. Под текста се вижда подпис, който изглежда като този на американския президент.

„Честит рожден ден. Нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна“,

завършва машинописният текст.

Белият дом изрази по-рано вчера подкрепа за привличането на експерти по почерк, които да преценят автентичността на подписа, приписван на Доналд Тръмп. „Президентът има един от най-известните подписи в света и това е така от много години“, изтъкна на пресконференция говорителката на Белия дом Каролайн Левит.

„Президентът не е написал това писмо. Той не е подписал това писмо“, повтори тя. „Ето защо

неговият юридически екип заведе дело срещу в. „Уолстрийт Джърнъл“, който през юли разкри съществуването на писмото“,

обяви тя.

Друг американски вестник – „Ню Йорк Таймс“, обаче, помести в понеделник няколко писма, подписани от Тръмп и датиращи от края на 90-те години или началото на 2000-те, чиито подписи приличат удивително много на този в писмото от 2003 г. до Епстийн.

По темата

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Доналд Тръмп писмо Джефри Епстийн подпис американски президент САЩ
