Томас Бах няма да се кандидатира отново за президент на МОК

П резидентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах няма да търси нов мандат и ще напусне поста през 2025 година.

Германският адвокат, който е на поста от 2013 година, каза, че е бил помолен да продължи, но добави, че няма да се опита да удължи мандата си и да промени олимпийската харта, която ограничава президента до максимум 12 години на поста.

