"Той прие поканата на военнопрестъпника Путин": Украйна с критики към ръководителя на ООН

М инистерството на външните работи на Украйна упрекна Генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за това, че е приел покана от руския президент Владимир Путин за срещата на високо равнище на БРИКС, но не е участвал в срещата на високо равнище за мир във връзка с войната в Украйна, предаде Ройтерс.

„Генералният секретар на ООН отхвърли поканата на Украйна за първата глобална среща на върха за мир в Швейцария“, заяви министерството в публикация в социалната медия „Екс“.

"Той обаче прие поканата за Казан от военнопрестъпника Путин. Това е погрешен избор, който не допринася за развитието на каузата на мира. Той само накърнява репутацията на ООН“, се казва още в изявлението.

От днес Путин е домакин на срещата на върха на страните от БРИКС в централния руски град Казан, чиято цел е да покаже влиянието на незападните държави, посочва Ройтерс. Сред присъстващите лидери са китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди.

Говорителка на руското Външно министерство заяви по-рано този месец, че Гутериш е казал на министър Сергей Лавров по време на Общото събрание на ООН миналия месец, че възнамерява да отиде в Казан.

