Антониу Гутериш: Ние копаем собствените си гробове

П о време на откриването на климатичната конференция, която трябва да определи нови мерки за ограничаването на глобалното затопляне, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изпрати категорично послание към света.

"Ние копаем собствените си гробове",

каза той, визирайки пристрастяването към изкопаемите горива, което заплашва да изтласка човечеството и планетата до ръба на пропастта.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш каза още на световните лидери,

събрали се в Глазгоу за международната конференция за климата, че евентуалният неин провал би означавал, че ще те трябва се връщат с по-сериозни обещания всяка година, а не както се предвижда сега - на всеки пет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако в края на тази среща се окаже, че ангажиментите не са достатъчни,

държавите ще трябва да преработват своите национални климатични планове и политики не на всеки 5 години, (а) всяка година и във всеки един момент", каза Гутериш на церемонията по откриването на КОП26 в Глазгоу. Той заяви, че често има "дефицит на достоверност и прекалено много обърканост около целите за намаляване на (парниковите) емисии и постигане на нетни нулеви емисии". ООН ще сформира експертна група, която ще проверява и анализира ангажиментите за постигане на нетни нулеви емисии на недържавни актьори, каза Гутериш.

We must keep the goal of 1.5 degrees Celsius warming alive.



This requires greater action on mitigation and immediate concrete steps to reduce global emissions by 45 per cent by 2030.



We need maximum ambition – from all countries on all fronts – to make #COP26 a success. pic.twitter.com/mb9d8djQS6